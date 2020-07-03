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Windows 10更新 「開始」菜單更簡約

行政人員版 2020/07/03

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微軟（Microsoft）周三（1日）發布Windows 10 Dev開發者預覽版20161系統更新，除帶來全新「開始」菜單外，Alt+Tab快捷鍵亦引入新功能，將能快速切換所有用Microsoft

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欄名 : 科技新知

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