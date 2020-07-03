Windows 10更新 「開始」菜單更簡約 行政人員版 2020/07/03 分享： 微軟（Microsoft）周三（1日）發布Windows 10 Dev開發者預覽版20161系統更新，除帶來全新「開始」菜單外，Alt+Tab快捷鍵亦引入新功能，將能快速切換所有用Microsoft ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 WhatsApp新功能 動態貼圖QR碼加朋友 今日 WhatsApp新功能 動態貼圖QR碼加朋友 涉盜fb登入憑證 25款Android App下架 2020/07/02 涉盜fb登入憑證 25款Android App下架 柏林消費電子展 三星憂疫情不參加 2020/07/02 柏林消費電子展 三星憂疫情不參加 Spotify即時動態歌詞 港在內26地區推出 2020/07/01 Spotify即時動態歌詞 港在內26地區推出 俄解禁Telegram 被視投降之舉 2020/07/01 俄解禁Telegram 被視投降之舉 Microsoft 系統更新 Microsoft Windows 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入