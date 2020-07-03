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求職平台新標記功能 助用戶僱主工作配對

行政人員版 2020/07/03

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新冠肺炎疫情下，各國經濟受重創，全球各地的失業人口持續上升，在疫情下搵工更是難上加難。近日微軟旗下的LinkedIn求職平台，就為用戶推出新的標記功能，方便僱主與求職者進行工作配對，幫助求職者尋找心儀

...

欄名 : Good Job Insight

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