求職平台新標記功能 助用戶僱主工作配對 行政人員版 2020/07/03 分享： 新冠肺炎疫情下，各國經濟受重創，全球各地的失業人口持續上升，在疫情下搵工更是難上加難。近日微軟旗下的LinkedIn求職平台，就為用戶推出新的標記功能，方便僱主與求職者進行工作配對，幫助求職者尋找心儀 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美企業家勸勉年輕人 餘暇重投學習添競爭力 2020/07/02 美企業家勸勉年輕人 餘暇重投學習添競爭力 亞馬遜豪派38億獎金 冀安撫員工提振士氣 2020/07/01 亞馬遜豪派38億獎金 冀安撫員工提振士氣 情侶員工留守古堡酒店 巡視全場日行3萬步 2020/06/30 情侶員工留守古堡酒店 巡視全場日行3萬步 NASA尋民間高手 設計太空廁所 2020/06/29 NASA尋民間高手 設計太空廁所 印度網安專家渴市 首席總監年薪可達409萬 2020/06/26 印度網安專家渴市 首席總監年薪可達409萬 商業 勞工權益 求職招聘 求職攻略 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 肺炎 就業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入