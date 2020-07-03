人間何處覓樂土 倉促移民防後悔

港區國安法實施後，英國、美國和澳洲先後聲稱放寬接收港人，有港人也想藉機移民買個保險。惟西方化身「正義朋友」的舉措，執行時恐怕是雷聲大雨點小，因疫下環球經濟衰退，大量吸納移民會蠶食當地就業機會，惹來反彈，激化社會問題。

西方吸港移民 疫下社會矛盾多

英國政府聲言會向300萬名合資格BNO港人提供入籍新路徑，在英逗留期限由半年增至5年，可在當地工作，最快第6年申請入籍。美國民主共和兩黨亦提出香港避風港法案，稱會給予參與反修例風暴而受逼迫的港人難民資格，澳洲亦考慮有關做法。

西方紛紛開出敞開移民大門的支票，藉維護港人治港、高度自治為名，試圖站在道德高地上繼續與中國博弈，並趁機從香港搶奪人才和資金。

英國口裏說得冠冕堂皇，為履行中英聯合聲明的承諾，背後相信出於經濟需要。英國經濟受疫情衝擊，首季GDP萎縮2.2%，而國際貨幣基金組織（IMF）早前將英國全年經濟增長，由原先負6.5%下調至負10.2%，疊加英歐談判進展有限，年底出現無協議脫歐風險大增。

大量吸納港人，至少有刺激樓市作用，因港人移居後須解決居住問題，就算不買樓，也要租樓。港人向來愛投資英國樓，去年港人和內地人投資77億鎊（逾747億港元）買倫敦物業，當中內地人買了逾12萬個單位，港人亦買了近9.9萬伙。

惟此舉是走鋼綫，因大量移民湧入雖可支撑樓價和租金，卻同時擠佔當地社會資源，尤其蠶食就業機會，易令英國人敵視新移民。疫情重創英國經濟，據官方統計數字顯示，3至5月居家令期間，已有61.2萬人失業。隨着企業逐步復工，但不少人已陸續收到大信封，單是周一及周二有約1.2萬人被裁。專家估計，未來幾個月將有200萬人失業。若此時有數以萬計港人移居英國，只會與當地人爭飯碗。

體驗外地生活 適應才考慮移居

對港人來說，尤其是育有小孩的90後，國安法生效猶如二次回歸，面臨前景不明，在英國提出給予BNO持有人移民機會，申領費逾1,000元，相對成本低卻可為自己和子女買個保險，未嘗不是一次難得機會。

年輕港人要移居英國，須認真考慮工作、醫療和孩子學費等問題。雖然英國政府容許BNO持有人在英工作，但面對當地失業人士驟增，除了低門檻工作外，相信未來搵工愈益困難，而移民後可能錯過中國率先復甦所帶來的機遇。BNO持有人並非英國居民，生病可能需要到私家醫院求診，診費高昂；子女會被當作外國學生，需繳交較高學費。

90後未經歷過第一代太空人賣樓移民，適應不到新生活和工作，結果要回流，從頭開始，捱貴租或買貴樓，備受折騰。如今輪到新一代作抉擇，為免重複父輩的經歷，移民前須好好衡量一番；過來人也忠告，最好是先去當地住一、兩年，嘗試搵工做，體驗一下是否能適應當地生活，才作決定，以免兩頭不到岸，悔之卻已晚。

責任編輯：黃鑠安