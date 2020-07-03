官場評估 國安法震懾效果大 遊行人數大減 暴力收斂組織性削弱 政治版 2020/07/03 分享： 港區國安法初生效，警方在七一遊行嚴厲執法。有官場中人評估指，在國安法震懾效果下，當日遊行人數較過往大減，暴力衝擊大為收斂，組織性也大為削弱。 今次的七一遊行，是首次因限聚令，不獲警方批出不反對通知書，但 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 港府：光復香港時代革命 有港獨或顛覆政權含義 今日 港府：光復香港時代革命 有港獨或顛覆政權含義 最新專欄文章 更多 國安法七一初試啼聲 效果如何 2020/07/02 國安法七一初試啼聲 效果如何 鋼牙老虎辛辣 重手封殺「明獨」「暗獨」 2020/07/01 鋼牙老虎辛辣 重手封殺「明獨」「暗獨」 國安法今通過 揮港獨旗違法？ 2020/06/30 國安法今通過 揮港獨旗違法？ 國安法料七一生效 港獨紛退場？ 2020/06/29 國安法料七一生效 港獨紛退場？ 七一慶典大縮水 泛民不獲邀 2020/06/26 七一慶典大縮水 泛民不獲邀 政治 香港 港區國安法 七一遊行 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入