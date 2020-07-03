港區國安法初生效，警方在七一遊行嚴厲執法。有官場中人評估指，在國安法震懾效果下，當日遊行人數較過往大減，暴力衝擊大為收斂，組織性也大為削弱。

今次的七一遊行，是首次因限聚令，不獲警方批出不反對通知書，但

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