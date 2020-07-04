西貢市兩大Check Point 副刊版 2020/07/04 分享： 如果在西貢出發前往地質公園，遊覽完畢後不妨到碼頭旁的火山探知館，這是香港首個以火山為主題的展覽館，可進一步了解香港地貌故事、火山類型，以及六角岩柱的形成過程等資訊，免費入場。 香港聯合國教科文組織世界地 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 坐船遊西貢甕缸群島 近距離賞六角形岩柱 今日 坐船遊西貢甕缸群島 近距離賞六角形岩柱 最新專欄文章 更多 坐船遊西貢甕缸群島 近距離賞六角形岩柱 今日 坐船遊西貢甕缸群島 近距離賞六角形岩柱 周末遊港島薄扶林村 尋訪昔日牛奶公司遺迹 2020/07/03 周末遊港島薄扶林村 尋訪昔日牛奶公司遺迹 東涌親子古迹遊 賞漁村美景 觀城堡式炮台 2020/06/27 東涌親子古迹遊 賞漁村美景 觀城堡式炮台 港島南區漁港風情 遊英式建築歎艇仔粉 2020/06/26 港島南區漁港風情 遊英式建築歎艇仔粉 香港獨有星空露營車 遊元朗逢吉鄉南生圍 2020/06/20 香港獨有星空露營車 遊元朗逢吉鄉南生圍 疫情 香港 將軍澳 觀塘 西貢 咖啡 聯合國 旅發局 Cafe 空難 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入