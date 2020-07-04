西貢市兩大Check Point

如果在西貢出發前往地質公園，遊覽完畢後不妨到碼頭旁的火山探知館，這是香港首個以火山為主題的展覽館，可進一步了解香港地貌故事、火山類型，以及六角岩柱的形成過程等資訊，免費入場。

香港聯合國教科文組織世界地

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