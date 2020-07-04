坐船遊西貢甕缸群島 近距離賞六角形岩柱

不用羨慕外國有雄偉壯麗的國家公園，其實香港的地質公園也達世界級數，風光絕不遜於外國。西貢地質公園獲聯合國教科文組織認證，除了為人熟悉的萬宜水庫東壩、破邊洲等著名景點外，今次由專業導賞員帶領，輕鬆坐船前

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