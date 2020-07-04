UNIQLO TOKYO銀座旗艦店開幕 Herzog & de Meuron村上隆聯乘加持 副刊版 2020/07/04 分享： 日前在東京Marronnier Gate銀座開幕的UNIQLO TOKYO旗艦店，焦點是請來日本設計鬼才佐藤可士和任創意總監，與曾獲普立茲克獎的瑞士建築團隊Herzog & de Meuron共同設計 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 由淺草走到晴空塔 新型點TOKYO mizumachi 2020/07/03 由淺草走到晴空塔 新型點TOKYO mizumachi 橫濱UNIQLO PARK開幕 公園商店雙拼變身親子天地 2020/06/26 橫濱UNIQLO PARK開幕 公園商店雙拼變身親子天地 荷蘭藝術家黃鴨之父Hofman新作 鹿特丹街頭16公尺狐狸出沒注意 2020/06/23 荷蘭藝術家黃鴨之父Hofman新作 鹿特丹街頭16公尺狐狸出沒注意 全港首個Kakao Friends主題跑 9月有得玩 2020/06/20 全港首個Kakao Friends主題跑 9月有得玩 馬爾代夫7月解封 旅客毋須額外付費隔離及測試 2020/06/16 馬爾代夫7月解封 旅客毋須額外付費隔離及測試 疫情 口罩 日本 東京 時尚 UNIQLO 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入