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UNIQLO TOKYO銀座旗艦店開幕 Herzog & de Meuron村上隆聯乘加持

副刊版 2020/07/04

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日前在東京Marronnier Gate銀座開幕的UNIQLO TOKYO旗艦店，焦點是請來日本設計鬼才佐藤可士和任創意總監，與曾獲普立茲克獎的瑞士建築團隊Herzog & de Meuron共同設計

...

欄名 : 旅事通

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