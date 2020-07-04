未知何時能重返片場 湯漢斯自詡為新冠肺炎模範康復者

兩屆奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）新作《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound），因為疫情令世界各地戲院停開，而放棄於戲院上映，改於7月10日在串流平台Apple TV+上架。向來形象好好先生

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