未知何時能重返片場 湯漢斯自詡為新冠肺炎模範康復者 副刊版 2020/07/04 分享： 兩屆奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）新作《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound），因為疫情令世界各地戲院停開，而放棄於戲院上映，改於7月10日在串流平台Apple TV+上架。向來形象好好先生 ... 欄名 : 防疫訊 最新專欄文章 更多 社企創小隊做防疫噴灑 殘疾隊員：疫情下助人意義大 2020/07/01 社企創小隊做防疫噴灑 殘疾隊員：疫情下助人意義大 團隊輔助就業 籲大眾消歧視 2020/07/01 團隊輔助就業 籲大眾消歧視 疫情下少運動 改飲食習慣助減磅 2020/06/27 疫情下少運動 改飲食習慣助減磅 荷蘭教師疫情停課太想念學生 親手織出全班23個學生公仔超有愛 2020/06/22 荷蘭教師疫情停課太想念學生 親手織出全班23個學生公仔超有愛 紙藝綠意療癒 打造迷你植物園 2020/06/17 紙藝綠意療癒 打造迷你植物園 疫情 新冠肺炎 美國 口罩 電影 澳洲 Apple Instagram 串流 洛杉磯 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入