  • 28°C
香港時間 : 2020704日 (六) 02:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

未知何時能重返片場 湯漢斯自詡為新冠肺炎模範康復者

副刊版 2020/07/04

分享：

兩屆奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）新作《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound），因為疫情令世界各地戲院停開，而放棄於戲院上映，改於7月10日在串流平台Apple TV+上架。向來形象好好先生

...

欄名 : 防疫訊

最新專欄文章 更多

社企創小隊做防疫噴灑 殘疾隊員：疫情下助人意義大
2020/07/01
社企創小隊做防疫噴灑 殘疾隊員：疫情下助人意義大
團隊輔助就業 籲大眾消歧視
2020/07/01
團隊輔助就業 籲大眾消歧視
疫情下少運動 改飲食習慣助減磅
2020/06/27
疫情下少運動 改飲食習慣助減磅
荷蘭教師疫情停課太想念學生 親手織出全班23個學生公仔超有愛
2020/06/22
荷蘭教師疫情停課太想念學生 親手織出全班23個學生公仔超有愛
紙藝綠意療癒 打造迷你植物園
2020/06/17
紙藝綠意療癒 打造迷你植物園
疫情 新冠肺炎 美國 口罩 電影 澳洲 Apple Instagram 串流 洛杉磯

上一篇文章

6款街頭健身動作 借助公園免費設施操肌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

美在港利益糾結 訴諸金融制裁恐嚇
美在港利益糾結 訴諸金融制裁恐嚇
國情知聞 - 7月汛情「四大皆險」 牽動下半年經濟
7月汛情「四大皆險」 牽動下半年經濟