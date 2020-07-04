KOKO HILLS各戶型價單分析 置業家居 2020/07/04 分享： 1房 首批僅2伙 望內園景 KOKO HILLS全盤只有39個1房單位，佔總數不足一成，發展商相當惜售，首批單位只提供2個1房單位供買家選擇。2個單位位於3座C室，實用面積366平方呎，2樓單位折實價$ ... 欄名 : 封面故事 相關文章 KOKO HILLS 7月頭炮新盤 首批推83伙折實售價$787萬起 今日 KOKO HILLS 7月頭炮新盤 首批推83伙折實售價$787萬起 KOKO HILLS 全面睇 今日 KOKO HILLS 全面睇 最新專欄文章 更多 KOKO HILLS 7月頭炮新盤 首批推83伙折實售價$787萬起 今日 KOKO HILLS 7月頭炮新盤 首批推83伙折實售價$787萬起 KOKO HILLS 全面睇 今日 KOKO HILLS 全面睇 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 2020/06/27 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 2020/06/27 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 2020/06/27 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入