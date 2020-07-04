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KOKO HILLS 全面睇

置業家居 2020/07/04

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KOKO HILLS發展項目分4個期數發展，涉及8座住宅，而第1期KOKO HILLS屬於第2、3、5座住宅大樓，提供413伙，預計關鍵日期2022年9月。當中378伙屬標準單位，實用面積366至

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欄名 : 封面故事

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