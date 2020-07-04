KOKO HILLS 全面睇 置業家居 2020/07/04 分享： KOKO HILLS發展項目分4個期數發展，涉及8座住宅，而第1期KOKO HILLS屬於第2、3、5座住宅大樓，提供413伙，預計關鍵日期2022年9月。當中378伙屬標準單位，實用面積366至 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 KOKO HILLS 7月頭炮新盤 首批推83伙折實售價$787萬起 今日 KOKO HILLS 7月頭炮新盤 首批推83伙折實售價$787萬起 KOKO HILLS各戶型價單分析 今日 KOKO HILLS各戶型價單分析 最新專欄文章 更多 KOKO HILLS 7月頭炮新盤 首批推83伙折實售價$787萬起 今日 KOKO HILLS 7月頭炮新盤 首批推83伙折實售價$787萬起 KOKO HILLS各戶型價單分析 今日 KOKO HILLS各戶型價單分析 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 2020/06/27 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 2020/06/27 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 2020/06/27 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入