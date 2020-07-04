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KOKO HILLS 7月頭炮新盤 首批推83伙折實售價$787萬起

置業家居 2020/07/04

分享：

會德豐茶果嶺新盤KOKO HILLS公布首張價單，涉及83伙，折實價$1,000萬以下單位共有25伙，折實價最平$787.2萬。

首張價單合共83伙，包括2伙1房、56伙2房、23伙3房，以及2伙特色戶

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欄名 : 封面故事

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