KOKO HILLS 7月頭炮新盤 首批推83伙折實售價$787萬起 置業家居 2020/07/04 分享： 會德豐茶果嶺新盤KOKO HILLS公布首張價單，涉及83伙，折實價$1,000萬以下單位共有25伙，折實價最平$787.2萬。 首張價單合共83伙，包括2伙1房、56伙2房、23伙3房，以及2伙特色戶 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 KOKO HILLS各戶型價單分析 今日 KOKO HILLS各戶型價單分析 KOKO HILLS 全面睇 今日 KOKO HILLS 全面睇 最新專欄文章 更多 KOKO HILLS 全面睇 今日 KOKO HILLS 全面睇 KOKO HILLS各戶型價單分析 今日 KOKO HILLS各戶型價單分析 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 2020/06/27 下半年新盤列陣 供應逾2.2萬伙 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 2020/06/27 下半年全港預計可供發售新盤單位總數約22,617個 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 2020/06/27 屯門御海灣發展項目 已批預售 部署隨時出擊 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入