御半山 2房現樓示位 享開揚翠綠景致 置業家居 2020/07/04 分享： 新地屯門御半山（御半山發展項目第1期）交樓在即，發展商開放現樓1A及1B座28樓全層作示範單位，是次介紹其中第1A座28樓J室，實用面積455平方呎，屬於2房間隔，採開放式廚房設計，當中2房間與客廳同 ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門帝灣居 盡推27伙 分層戶折實$1,152.2萬起 2020/06/27 屯門帝灣居 盡推27伙 分層戶折實$1,152.2萬起 將軍澳SEA TO SKY 超額認購逾26倍 成今年新盤票王 2020/06/27 將軍澳SEA TO SKY 超額認購逾26倍 成今年新盤票王 何文田128 WATERLOO 2房佔5成 首批將不少於50伙 2020/06/27 何文田128 WATERLOO 2房佔5成 首批將不少於50伙 沙田駿嶺薈 現樓餘貨 招標形式推 2020/06/20 沙田駿嶺薈 現樓餘貨 招標形式推 屯門帝灣居 實用887呎起 開放現樓參觀 2020/06/20 屯門帝灣居 實用887呎起 開放現樓參觀 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入