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御半山 2房現樓示位 享開揚翠綠景致

置業家居 2020/07/04

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新地屯門御半山（御半山發展項目第1期）交樓在即，發展商開放現樓1A及1B座28樓全層作示範單位，是次介紹其中第1A座28樓J室，實用面積455平方呎，屬於2房間隔，採開放式廚房設計，當中2房間與客廳同

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欄名 : 新盤速遞

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