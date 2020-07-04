邱士縉 幻想沙士價再現 願望落空 置業家居 2020/07/04 分享： 一向跳舞了得的Stanley，在新劇中飾演運動能手阿鹿一角。在一次舊同學聚會，他驚覺眾人的話題離不開買樓，連昔日最不濟的同學也獲派公屋，成為「人生贏家」。深受打擊的他決定成為地產代理，更開創了「跪拜客 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早 今日 「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早 胡子彤 自小儲蓄 愈早買樓愈好 今日 胡子彤 自小儲蓄 愈早買樓愈好 最新專欄文章 更多 「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早 今日 「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早 胡子彤 自小儲蓄 愈早買樓愈好 今日 胡子彤 自小儲蓄 愈早買樓愈好 中佬轉行棄金融做飲食 賣蕃茄湯2年開兩分店 2020/06/27 中佬轉行棄金融做飲食 賣蕃茄湯2年開兩分店 新店選址元朗 符合「街坊」形象 2020/06/27 新店選址元朗 符合「街坊」形象 「＋—╳茶」把握疫市商機 三分一價錢開分店 2020/06/13 「＋—╳茶」把握疫市商機 三分一價錢開分店 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入