邱士縉 幻想沙士價再現 願望落空

一向跳舞了得的Stanley，在新劇中飾演運動能手阿鹿一角。在一次舊同學聚會，他驚覺眾人的話題離不開買樓，連昔日最不濟的同學也獲派公屋，成為「人生贏家」。深受打擊的他決定成為地產代理，更開創了「跪拜客

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