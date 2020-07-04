胡子彤 自小儲蓄 愈早買樓愈好

胡子彤在新劇中飾演盲雞一角，他指盲雞是一個很大愛很樂天的人，他研發很多apps去幫助人，然而他又會犯法，做事踩界，但他不會因為一次失敗而放棄。他指希望透過盲雞角色傳遞給觀眾，只要每個人行多一步，每個人

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