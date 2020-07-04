胡子彤 自小儲蓄 愈早買樓愈好 置業家居 2020/07/04 分享： 胡子彤在新劇中飾演盲雞一角，他指盲雞是一個很大愛很樂天的人，他研發很多apps去幫助人，然而他又會犯法，做事踩界，但他不會因為一次失敗而放棄。他指希望透過盲雞角色傳遞給觀眾，只要每個人行多一步，每個人 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早 今日 「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早 邱士縉 幻想沙士價再現 願望落空 今日 邱士縉 幻想沙士價再現 願望落空 最新專欄文章 更多 「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早 今日 「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早 邱士縉 幻想沙士價再現 願望落空 今日 邱士縉 幻想沙士價再現 願望落空 中佬轉行棄金融做飲食 賣蕃茄湯2年開兩分店 2020/06/27 中佬轉行棄金融做飲食 賣蕃茄湯2年開兩分店 新店選址元朗 符合「街坊」形象 2020/06/27 新店選址元朗 符合「街坊」形象 「＋—╳茶」把握疫市商機 三分一價錢開分店 2020/06/13 「＋—╳茶」把握疫市商機 三分一價錢開分店 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入