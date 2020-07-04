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「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早

置業家居 2020/07/04

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ViuTV新劇《地產仔》播出首星期，故事講述香港地產代理的鬥爭，描繪地產代理之間搶生意的心路歷程，是次專訪請來劇中飾演盲雞的胡子彤，與飾演阿鹿的MIRROR成員邱士縉（Stanley），二人更分享對香

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欄名 : 地區‧人‧情

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