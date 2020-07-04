「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早 置業家居 2020/07/04 分享： ViuTV新劇《地產仔》播出首星期，故事講述香港地產代理的鬥爭，描繪地產代理之間搶生意的心路歷程，是次專訪請來劇中飾演盲雞的胡子彤，與飾演阿鹿的MIRROR成員邱士縉（Stanley），二人更分享對香 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 邱士縉 幻想沙士價再現 願望落空 今日 邱士縉 幻想沙士價再現 願望落空 胡子彤 自小儲蓄 愈早買樓愈好 今日 胡子彤 自小儲蓄 愈早買樓愈好 最新專欄文章 更多 胡子彤 自小儲蓄 愈早買樓愈好 今日 胡子彤 自小儲蓄 愈早買樓愈好 邱士縉 幻想沙士價再現 願望落空 今日 邱士縉 幻想沙士價再現 願望落空 中佬轉行棄金融做飲食 賣蕃茄湯2年開兩分店 2020/06/27 中佬轉行棄金融做飲食 賣蕃茄湯2年開兩分店 新店選址元朗 符合「街坊」形象 2020/06/27 新店選址元朗 符合「街坊」形象 「＋—╳茶」把握疫市商機 三分一價錢開分店 2020/06/13 「＋—╳茶」把握疫市商機 三分一價錢開分店 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入