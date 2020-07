動工量減調節推盤 下半年新盤平穩向上

受去年下半年社會運動,以至今年上半年新冠肺炎病毒在全球肆虐,或許會令樓市出現不少基本性的轉變,無可否認在整體失業率持續上升,加上社會及政治的陰霾下,為樓市增添不少不明朗因素。上半年新盤推盤量顯著減少下,令整體新盤銷售亦大幅回落,同時間發展商亦稍稍微調新樓建屋進度,近月新樓動工量持續維持低水平,相信下半年新盤市場可平穩向上。

從成交量來看,剛過去的上半年,整體樓市交投可說是「一手靜二手穩,從一手住宅物業銷售資訊網SRPE的成交紀錄冊統計,今年上半年一手銷售約有約6,700伙,較去年同期的11,539伙,按年大幅回落42%。新盤銷售顯著減慢的同時,整體新樓推盤量亦告減少。

去年新樓動工創5年低

按屋宇署最新資料月報的資料提供,以屋宇署接獲發展商上蓋建築工程通知(Notification of commencement of general building and superstructure works)作計算,最新今年4月份的私人住宅動工量達957伙,雖然較對上3月份的685伙增加近40%,但基於在新冠肺炎肆虐期間,今年1、2月曾連續兩個月出現零動工量,令今年首4個月私樓動工量只有1,642伙,較去年同期的2,189伙,按年回落25%。

再者因應社會事件的影響,去年全年新樓動工量已顯著回落,並跌至自2014年起的5年新低,全年動工量只有10,409伙,較2018年的12,214伙按年減少15%,並較2017年高位22,726伙,大幅減少一半以上,從數字來看,近年新樓動工量確實有明顯的回落。

至於今年整體新樓動工量,又會不會連續第三年回落,再次跌至近年新低水平,當然現階段來作出估算,確實是言之尚早,下半年樓市變化仍有相當大的未知之數,不過從近年政府賣地,以至發展商透過補地價來增加土地儲備的情況,均較早三、四年前有所回落,整體新樓動工量難免有所減少。

事實上在資料月報公布中,從屋宇署每月批出上蓋建築工程施工同意書(Consent to commence general building and superstructure works),以至發展商的動工通知作分析,以為發展商一般均會於批出施工同意書的一至兩個月內便會即時展開動工,目前發展商卻明顯稍稍微調新樓建屋進度。

發展商避免一窩蜂推盤

近月確實已甚少新盤在批出施工同意便正式動工,以今年首4個月情況來看,期間屋宇署共批出13個私人住宅新盤施工同意,按已知當中只有4個項目已正式動工,其中更有新盤早於去年1月已獲批施工,但卻延至今年4月才展開動工,另外亦有項目早於去年9月獲批施工,亦延至今年3月才動工。

社會事件以至疫症肆虐,新盤動工步伐難免會受影響,加上今年新盤銷售亦較去年同期大幅減少,發展商亦自然需要調整建屋步伐,整體而言,或許今年全年新樓動工量亦只會維持於1萬伙的水平,動工量減少的同時,相信發展商亦會稍微調節推盤步伐,即使下半年發展商推盤需要「追落後」,但亦會避免出現「一窩蜂」推盤現象,新盤定價策略亦會維持平穩,相信全年新盤銷售只會維持於1.6萬至1.7萬伙的水平,較去年稍稍回落。

▲ 筆者指出近月新樓動工量持續維持低水平,相信下半年新盤市場可平穩向上。(資料圖片)