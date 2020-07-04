海璇 屋苑解構 置業家居 2020/07/04 分享： 景觀：1至5座前臨煙花海景 海璇臨海而建，各座住宅中，以1至5座單位最佳，前臨海景，可遠望九龍東、啟德等一帶，另一邊則望尖沙咀、維港景觀，節日時可享煙火景致。值得留意，1至5座單位部分向後的窗戶則可望內 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（十） 相關文章 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 今日 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 海璇 屋則大觀園 今日 海璇 屋則大觀園 海璇第2B期 最快第三季推 今日 海璇第2B期 最快第三季推 最新專欄文章 更多 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 今日 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 海璇第2B期 最快第三季推 今日 海璇第2B期 最快第三季推 海璇 屋則大觀園 今日 海璇 屋則大觀園 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 2020/05/30 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 2020/05/30 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 海璇 物業出租 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入