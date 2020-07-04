景觀：1至5座前臨煙花海景

海璇臨海而建，各座住宅中，以1至5座單位最佳，前臨海景，可遠望九龍東、啟德等一帶，另一邊則望尖沙咀、維港景觀，節日時可享煙火景致。值得留意，1至5座單位部分向後的窗戶則可望內

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