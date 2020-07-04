海璇 屋則大觀園 置業家居 2020/07/04 分享： 海璇位於北角渣華道133號，包括1至6座，不設第4座，共355伙，開放式至4房（連雙套房）間隔，面積286至2,373平方呎，前排座數1至5座主打逾千呎大戶，面積1,119至2,373平方呎，每戶均設 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（十） 相關文章 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 今日 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 海璇 屋苑解構 今日 海璇 屋苑解構 海璇第2B期 最快第三季推 今日 海璇第2B期 最快第三季推 最新專欄文章 更多 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 今日 海璇港島海景新晉 開放式叫租$2.3萬起 海璇第2B期 最快第三季推 今日 海璇第2B期 最快第三季推 海璇 屋苑解構 今日 海璇 屋苑解構 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 2020/05/30 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 2020/05/30 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 海璇 物業出租 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入