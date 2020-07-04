海璇位於北角渣華道133號，包括1至6座，不設第4座，共355伙，開放式至4房（連雙套房）間隔，面積286至2,373平方呎，前排座數1至5座主打逾千呎大戶，面積1,119至2,373平方呎，每戶均設

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