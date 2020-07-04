恒大雲錦配套齊全 首期￥46萬起 置業家居 2020/07/04 分享： 位於珠海唐家灣高新區的恒大雲錦，以配套齊全為賣點，住客可享一站式便捷生活，近期推售分層及洋房單位，售價由￥150萬起。 項目由恒大集團發展，位於唐家灣高新區港灣大道與金鳳路交滙，佔地49,602平方米， ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 方達成大廈 享珠澳城市景 ￥240萬起入場 2020/06/27 方達成大廈 享珠澳城市景 ￥240萬起入場 碧桂園•華發香洲府 加推128套住宅 連裝修售￥245萬起 2020/06/20 碧桂園•華發香洲府 加推128套住宅 連裝修售￥245萬起 珠江國際金融中心享環迴海景 住宅均價￥4.8萬 2020/06/06 珠江國際金融中心享環迴海景 住宅均價￥4.8萬 雙瑞藏瓏灣位置優越 連裝修￥280萬入場 2020/05/30 雙瑞藏瓏灣位置優越 連裝修￥280萬入場 玖譽灣間隔多元 景致遼闊 連裝修售￥235萬起 2020/05/16 玖譽灣間隔多元 景致遼闊 連裝修售￥235萬起 人民幣 深圳 珠海 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入