恒大雲錦配套齊全 首期￥46萬起

位於珠海唐家灣高新區的恒大雲錦，以配套齊全為賣點，住客可享一站式便捷生活，近期推售分層及洋房單位，售價由￥150萬起。

項目由恒大集團發展，位於唐家灣高新區港灣大道與金鳳路交滙，佔地49,602平方米，

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