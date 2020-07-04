Central Residence 提供開放式至3房 $88萬有交易 置業家居 2020/07/04 分享： 隨着疫情緩和，越南國內經濟活動已陸續恢復正常。更有不少分析師預計，當地經濟將迅速反彈，樓市別具潛力。坐落於河內Hoang Mai的Central Residence早前在港舉行優先預售。物業由3幢住宅 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 Chester and Ella 1房連車位 僅$220萬起 2020/06/27 Chester and Ella 1房連車位 僅$220萬起 Lumina 交通方便 呎價$4,700起 自住投資皆宜 2020/06/20 Lumina 交通方便 呎價$4,700起 自住投資皆宜 Wardian London提供1房及2房 坐落金融區 租賃有支持 2020/06/13 Wardian London提供1房及2房 坐落金融區 租賃有支持 Haus on Handy坐落烏節路商圈 1房$600萬起 2020/05/30 Haus on Handy坐落烏節路商圈 1房$600萬起 Garden House市區歷史建築 提供1房至3房 回報料達4厘 2020/05/23 Garden House市區歷史建築 提供1房至3房 回報料達4厘 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入