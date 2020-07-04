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Central Residence 提供開放式至3房 $88萬有交易

置業家居 2020/07/04

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隨着疫情緩和，越南國內經濟活動已陸續恢復正常。更有不少分析師預計，當地經濟將迅速反彈，樓市別具潛力。坐落於河內Hoang Mai的Central Residence早前在港舉行優先預售。物業由3幢住宅

...

欄名 : 海外置業

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