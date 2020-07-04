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忌以鏡面飾櫃 鞋履勿置衣櫃內

置業家居 2020/07/04

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【款式與高度】由於衣櫃或衣帽間都屬於居者的財運一部分，宜放置於家居原局的財位。放對位置之餘，也要注意衣櫃本身的高度與款式。尹師父續說：「衣櫃忌於床頭或床尾以吊櫃形式出現，原因是放於這兩個位置具壓迫人體

...

欄名 : 風生水起

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