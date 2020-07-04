忌以鏡面飾櫃 鞋履勿置衣櫃內 置業家居 2020/07/04 分享： 【款式與高度】由於衣櫃或衣帽間都屬於居者的財運一部分，宜放置於家居原局的財位。放對位置之餘，也要注意衣櫃本身的高度與款式。尹師父續說：「衣櫃忌於床頭或床尾以吊櫃形式出現，原因是放於這兩個位置具壓迫人體 ... 欄名 : 風生水起 相關文章 衣櫃擺位 影響財運 今日 衣櫃擺位 影響財運 衣櫃與夾萬置全屋財位 寓財源豐足 今日 衣櫃與夾萬置全屋財位 寓財源豐足 衣物與休息區應完全分隔 免影響情緒 今日 衣物與休息區應完全分隔 免影響情緒 貼地及半腰高度最佳 鞋子忌斜放 今日 貼地及半腰高度最佳 鞋子忌斜放 最新專欄文章 更多 衣櫃擺位 影響財運 今日 衣櫃擺位 影響財運 貼地及半腰高度最佳 鞋子忌斜放 今日 貼地及半腰高度最佳 鞋子忌斜放 衣物與休息區應完全分隔 免影響情緒 今日 衣物與休息區應完全分隔 免影響情緒 衣櫃與夾萬置全屋財位 寓財源豐足 今日 衣櫃與夾萬置全屋財位 寓財源豐足 冷氣機擺位有講究 2020/05/16 冷氣機擺位有講究 風水 家居 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入