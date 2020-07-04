衣櫃擺位 影響財運 置業家居 2020/07/04 分享： 每次提到家居設計有何要求時，十居其九都會說：「希望增加收納空間。」的確，在有限的空間內，需妥善儲存物品，衣櫃是最常見的選擇。不過別小覷衣櫃的擺位，它們對家居風水亦有一定程度的影響。 衣物是每日的必需品， ... 欄名 : 風生水起 相關文章 衣櫃與夾萬置全屋財位 寓財源豐足 今日 衣櫃與夾萬置全屋財位 寓財源豐足 忌以鏡面飾櫃 鞋履勿置衣櫃內 今日 忌以鏡面飾櫃 鞋履勿置衣櫃內 衣物與休息區應完全分隔 免影響情緒 今日 衣物與休息區應完全分隔 免影響情緒 貼地及半腰高度最佳 鞋子忌斜放 今日 貼地及半腰高度最佳 鞋子忌斜放 最新專欄文章 更多 貼地及半腰高度最佳 鞋子忌斜放 今日 貼地及半腰高度最佳 鞋子忌斜放 衣物與休息區應完全分隔 免影響情緒 今日 衣物與休息區應完全分隔 免影響情緒 忌以鏡面飾櫃 鞋履勿置衣櫃內 今日 忌以鏡面飾櫃 鞋履勿置衣櫃內 衣櫃與夾萬置全屋財位 寓財源豐足 今日 衣櫃與夾萬置全屋財位 寓財源豐足 冷氣機擺位有講究 2020/05/16 冷氣機擺位有講究 風水 家居 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入