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衣櫃擺位 影響財運

置業家居 2020/07/04

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每次提到家居設計有何要求時，十居其九都會說：「希望增加收納空間。」的確，在有限的空間內，需妥善儲存物品，衣櫃是最常見的選擇。不過別小覷衣櫃的擺位，它們對家居風水亦有一定程度的影響。

衣物是每日的必需品，

...

欄名 : 風生水起

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