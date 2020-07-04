每次提到家居設計有何要求時，十居其九都會說：「希望增加收納空間。」的確，在有限的空間內，需妥善儲存物品，衣櫃是最常見的選擇。不過別小覷衣櫃的擺位，它們對家居風水亦有一定程度的影響。

衣物是每日的必需品，

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