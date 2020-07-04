疫下想出走 VR旅遊前景佳？

暑假本應是港人出遊旺季，但受新冠肺炎疫情影響，今年的旅行計劃恐怕要被迫取消，旅遊業亦因此大受打擊。

為應對疫情，不少企業開發虛擬旅遊，將虛擬實境技術（Virtual reality，VR）套用在旅遊業，讓大眾可以足不出戶周遊列國。這種「旅遊」方式，是一時之間的替代品，還是可長遠發展的業務？

虛擬旅遊App 下載量倍增

與一般影片或3D技術不同，VR技術一般需要配合VR眼鏡、控制器、頭部動作追蹤器等裝備使用，這些裝備會透過感應使用者的動作調整畫面，從而增強真實感。

近年，旅遊界亦有利用VR技術宣傳景點。例如澳洲旅遊局曾製作VR短片，帶領觀眾進入滑浪、浮潛、釣魚、海灘漫步、品嘗海鮮等場景，以介紹當地的海岸風光。

到近期，利用VR技術提供虛擬旅遊服務，更成為業界新興現象。有虛擬旅遊公司表示，其開發的手機應用程式下載量在今年1月增長了一倍，可見大眾對虛擬旅遊的興趣有所增加。

本港也有專門舉辦深度遊的旅行社在疫情期間推出《VR在家深度遊》，參加者在購買行程時，可以選擇同步購置VR裝置及3D投影器，以便在家體驗旅程。

另外，Google Arts & Culture亦和全球500多家博物館和美術館合作，讓用戶利用Google街景功能，觀看館內的展覽。

過度旅遊 影響民生礙生態

這種嶄新的旅遊方式，或有望紓緩部分旅遊業所帶來的問題。近年，不少國家的旅遊區均面對「過度旅遊」的問題，令當地居民生活素質，以至旅遊體驗，都因為過於頻繁的旅客活動而大為減弱。如水都威尼斯便因為遊客過多令當地人生活受到滋擾，需由市政府立下多項罰則，打擊不受歡迎的旅客行為。

過度旅遊亦嚴重影響生態。台東向陽山嘉明湖便因大量遊客湧現，導致垃圾圍城，嘉明湖國家步道亦因為人為密集踩踏，而出現土壤嚴重密實化、植物生長受阻、沖蝕流失等問題。

而在新冠肺炎疫情下，各國陸續實施出入境限制，遊客減少亦令生態回復正常。例如威尼斯封城後旅客絕迹，有生物學家在水質變得清澈的運河中發現許多海洋生物，例如水母和螃蟹。可見遊客減少或有助緩解生態問題，若虛擬旅遊能將部分旅客轉移到網上，或可達到同樣效果。

除此以外，虛擬旅遊若要長足發展，相信還需要滿足一些條件。

條件一：提升旅遊真實感

首先，旅行是認識目的地文化的大好機會，但即使有VR技術輔助，加強觀看風景的現場感，要如何達到實體旅遊的深入文化交流，也是發展關鍵。

增現場感 倡夥虛擬商舖

日本有電訊公司嘗試在這個問題上尋求突破。日本au電信推出名為SYNC TRAVEL的VR旅遊服務，除了基本的VR 360度影片，還附有實時導遊解說、拍照、對話及購物功能，透過裝置，用家可以直接與導遊或當地人交談，若看到想買的物品，更可跟導遊或商戶提出，進一步加強旅遊的真實感。

此外，台灣有企業開設虛擬旅遊體驗店，除了提供VR裝置，還配備體感裝置，模擬旅客親身乘搭越南桶船及玩滑翔翼的體驗等。不過，現有的技術仍未能呈現觸覺和嗅覺等方面的感觀，要進一步提高現場感，仍需繼續努力。

條件二：帶動周邊經濟

另一個發展虛擬旅遊的關鍵，是帶動遊覽景點以外的經濟活動。

在新冠肺炎影響下，台灣今年首季的旅遊業收益按年減少19億332萬美元；韓國3月的旅遊收入亦較去年同期減少67%，創九年新低。由此可見，疫症過後，不但要重振旅遊業，帶動經濟復甦也是首要工作。

如上文所述，虛擬旅遊的賣點在於用家猶如置身現場，然而，這亦意味酒店、零售等相關行業難以受惠。所以，虛擬旅遊若要長遠發展，很可能需要跨領域合作，透過互相融合，帶動整體旅遊及相關行業發展。

以購物為例，雖說現時網購十分方便，卻少了逛街邊看邊買的樂趣。在2016年，阿里巴巴推出VR購物「Buy+」功能，以影片呈現世界各地的百貨公司。用戶透過VR眼鏡和手上裝置，即能恍如置身當地般瀏覽商品，而手上裝置的震動頻率，能讓消費者產生觸摸物體的感覺，從而感受商品的結構和品質。

日後，若景點周邊的商戶可以與虛擬旅遊公司合作，將店舖變成虛擬商店，或許可以受惠。

總括而言，虛擬旅遊有一定的發展潛力，關鍵在於如何與其他產業合作，而隨着科技發展愈趨迅速，VR配套的技術將更上一層樓，說不定有一天，虛擬旅遊所帶來的感觀也能直逼實體旅遊，為旅遊體驗提供更大的可能性。

▲ 為應對疫情，不少企業開發虛擬旅遊，將虛擬實境技術套用在旅遊業。（資料圖片）