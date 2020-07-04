放寬工廈改建 紓緩房屋供應難

筆者一直關注香港的房屋問題，關於如何有效活化工廈，筆者認為假如官員可以少些掣肘，取消所有對工廈改裝住宅的限制，這樣便能夠在短時間內釋放更多的居住空間給有迫切住屋需要的市民。

這同時能讓現在租住於工廈的市民不再做「黑市居民」，不用偷偷摸摸提心吊膽，而業主亦可有效地使用資源，不需繼續違契經營，面臨被罰或釘契的風險。

工廈地台升降機 承載力超住宅

坊間不時有聲音反對工廈住人，然而，筆者在去年曾撰文提出，工廈在興建之時，本來便已預計會有大量人口在同一時間處於大廈內，否則從前怎能讓大量的工人在內工作？而工廈因為需要應付工廠需要搬運大型貨物和機器，所以無論是地台或升降機的承載力，都比一般住宅要高﹔至於工廠區的道路設計，同樣也是預計了會有大量的人流出入，讀者可以想想，每天在觀塘、葵涌上下班的人流有多少？

所以，雖然工廈的環境或不如一般住宅，但是否真的不可以住人？既然如此，為何又要抹殺有住屋困難的市民選擇居住在工廈的機會和自由？

倡准改建住宅 政府「共享」租金

其實，假如官員擔心全面放寬工廈改建的限制，會給市民誤會是益業主，罔顧租住工廈的市民安全，惹來非議，處理方法可以很簡單，就是只需要求租客持租約到民政署宣誓，承諾會自行承擔一切風險，同時是自願接受所租住的單位的設施，在合約精神下，市民自然不會將責任歸咎於官員。

還有的是，當業主申請將單位改造為住宅時，需承諾將來要和政府以一定的比例共同分享租金。以上這處理方法，一既可在短時間內解決市民住屋需要，二來給予業主最大的自由度來處理物業，三來又能為庫房帶來收入，各方都能得到好處。

開放態度改革 工廈劏房合法化

事實上，現在的活化工廈計劃反應一直不如理想。根據報道，自第一輪工廈活化計劃後，直至16年只有240多項申請，即使之後再有活化計劃2.0，但到20年1月亦只有45宗重建或改變用途的申請，當中佔了8成是重建申請，大部分的申請個案更集中在九龍東，估計如非因為九龍東逐漸由從前的工業區轉為商貿區，也許總申請重建個案會是寥寥可數。

因此，筆者認為，如果官員願意大刀闊斧，以全面開放的態度，取消對業主改建工廈單位的限制，將工廈劏房合法化，才能在短時間內解決市民居住問題，同時讓已居住在工廈的市民不用再做「黑市居民」，萬一和業主產生租務糾紛，亦可名正言順地尋求法律的幫助。

▲ 工廈在建築時，本來就已預計會有大量人口在同一時間處於大廈內，否則從前工業發達時，怎能讓大量的工人在內工作？（資料圖片）