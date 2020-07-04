美在港利益糾結 訴諸金融制裁恐嚇

港區國安法生效後，美國國會火速通過《香港自治法》，制裁對象不止那些損害香港自治的官員，還包括金融機構，意圖加強恐嚇。按形勢初步分析，相信美國不急於付諸實行，而是緊盯港府執行國安法力度，以及9月立法會選舉情況，才決定是否動用金融制裁手段。

速通過法案 圖打擊港區國安法

繼眾議院周三一致通過《香港自治法》後，法案周四亦獲參議院一致通過，稍後送交總統特朗普簽署。中方隨即批評美國詆毁國安法，干涉中國內政。

《香港自治法》被視為《香港人權與民主法案》的加辣版，一旦美國國務卿蓬佩奧在法案生效90天內提交報告，認定哪些官員沒履行中英聯合聲明和基本法的義務，哪些金融機構在知情下仍與相關官員有大量資金往來，特朗普將會根據報告內容採取制裁行動，包括凍結資產、禁止入境和禁止相關金融機構用美元交易。

新法案為華府應對港區國安法增添新武器，除非中方的反制措施太激烈，否則一般估計特朗普短期動用新武器的機會不大，但大家亦不要掉以輕心，可能情況下，作好準備。從國安法落實以來，特朗普至今未有表態，而美股和港股都上升，便可窺見新法例短期對市場衝擊似乎不大。

盡管以美國為首的27國聯署反對國安法，但亦有70個發展中國家作出支持。反對國家地區中，採取實際行動卻寥寥可數。英國基於是香港前宗主國的道德責任，不得不放寬給予300萬合資格BNO持有人入籍新途徑，但未有執行細節。歐盟堅持與華對話，拒絕制裁中國；美國和澳洲亦未採取實質行動。

涉世界鬥爭 處變不驚慎謀能斷

西方目前主要在旁叫陣，大多沒行動，皆因不願失去中國龐大市場，兼且在港有相當多利益。另外，他們自己國家也有不同程度嚴厲的國安法，對斥責香港的國安法，也應是心中有愧的。香港通過國安法，以美國為例，前年對港貿易盈餘多達310億美元，不欲為香港問題祭出制裁而損害自身利益，最多是僅僅表態而已。

此外，西方正在評估國安法對其核心利益造成多大打擊。美國商會表明將會繼續以香港作為國際商業業務基地，但需要時間消化法例，希望法例不會影響他們的利益，香港繼續充當東西方的橋樑。

香港除了是國際金融和貿易中心，向來更是國際情報活動中心，各國利用香港特殊位置，進行各類情報收集活動。現在香港實施國安法，增設的國安委和駐港國安公署，究竟會行使多大權力？會否影響到美英的情報收集能力？西方都正在評估新遊戲規則會帶來甚麼變化。

蓬佩奧有90天時間提交報告，之前他不諱言會密切注視9月立法會選舉能否在自由公平情況下如期舉行？參選人能否入閘？選民的投票結果會否被尊重？相信他會趁這段緩衝期觀察港府執法力度及立會選舉，再根據情況決定是否建議制裁中港官員。而這種鬥爭與恐嚇，相信仍會以不同形式出現，香港人應做好心理準備，在世界級鬥爭大潮中，如何能夠處變不驚，慎謀能斷，莊敬自強。

責任編輯：劉婉雯