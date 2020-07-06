較有民間及真正中國電影專業人事公信力的青年電影手冊評選及金掃帚獎，日前頒布了各獎項。這獎的特色是有選最佳作品，亦選最令人失望的影片及演出，且有較詳細的討論及列明得獎理由。開頭幾年像外國的酸草莓獎，評論及報道焦點都往八卦路綫，像看誰誰誰今年會評為最差，以至是否敢來領獎。

近年這頒獎其實已變形，更為關注好的作品，這比長期由官方及媒體搞的那些獎自然更有公信力（後兩者太過主旋律，只是各種權力及意識形態的行使）。

說回今年選出的獎項，確實也做到把走漏眼或低估的全球華語地區去年佳作一次過曝光。結果方面，二○一九年度華語十佳為《紅花綠葉》、《熱帶雨》、《叔．叔》、《夕霧花園》、《少年的你》、《地久天長》、《南方車站的聚會》、《撞死了一隻羊》、《陽光普照》、《風中有朵雨做的雲》。拿最多獎的是《地久天長》包括最佳導演小帥、編劇、男女主角等。年度商業片則是《誤殺》，還有年度紀錄片《你的臉》和《四個春天》。都是偏文藝或重劇情作品，有興趣的觀眾有機會可補看一下。娛樂片方面，現中國的水平確屬一般。個人心水，去年最佳是《風中有朵雨做的雲》。

最為好奇的還有各種最令人失望獎，真正的金掃帚，獎項也是一個掃帚。今次最令人失望男演員是眾望所歸的肖戰（《誅仙Ⅰ》）；最令人失望女演員是孟美岐（也是《誅仙Ⅰ》）。片子當然是差，不過，中國全年差作品差演出多的是，只能怪他們太出名了。至於最令人失望編劇、導演及電影，《上海堡壘》和《誅仙Ⅰ》（程小東導演）都算應得。《上海堡壘》在去年國產科幻片大旺氣勢後出來，做到的功績也是提前把中國科幻片潮完結。