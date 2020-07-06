香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場

香港山頂景色一直享負盛名，趁現時人少少，乘纜車上山輕鬆本地遊也不錯。位於山頂的香港杜莎夫人蠟像館，為慶祝開館20周年，特別為香港居民推出多項優惠，包括門票買一送一、2000年出生人士可免費入場等。

第1

...