香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場 副刊版 2020/07/06 分享： 香港山頂景色一直享負盛名，趁現時人少少，乘纜車上山輕鬆本地遊也不錯。位於山頂的香港杜莎夫人蠟像館，為慶祝開館20周年，特別為香港居民推出多項優惠，包括門票買一送一、2000年出生人士可免費入場等。 第1 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 UNIQLO TOKYO銀座旗艦店開幕 Herzog & de Meuron村上隆聯乘加持 2020/07/04 UNIQLO TOKYO銀座旗艦店開幕 Herzog & de Meuron村上隆聯乘加持 由淺草走到晴空塔 新型點TOKYO mizumachi 2020/07/03 由淺草走到晴空塔 新型點TOKYO mizumachi 橫濱UNIQLO PARK開幕 公園商店雙拼變身親子天地 2020/06/26 橫濱UNIQLO PARK開幕 公園商店雙拼變身親子天地 荷蘭藝術家黃鴨之父Hofman新作 鹿特丹街頭16公尺狐狸出沒注意 2020/06/23 荷蘭藝術家黃鴨之父Hofman新作 鹿特丹街頭16公尺狐狸出沒注意 全港首個Kakao Friends主題跑 9月有得玩 2020/06/20 全港首個Kakao Friends主題跑 9月有得玩 香港 遊戲 AR 玩樂 門票 山頂 Marvel Hello Kitty 纜車 鄧紫棋 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入