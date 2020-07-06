這個總統被KO 世人學會講「OK」

今年乃美國大選年，前國家安全顧問博爾頓出書爆料，指總統特朗普做任何事，目的都只有一個：連任。無論博爾頓有否「加鹽加醋」，我就總不相信無論誰出來選總統，在大選年做的事會不考慮選情，我覺得選舉日近，籌謀選情還是OK的。

或者，大家從來覺得美國大選不關自己事，甚麼息口走勢、股市動向受影響等，都不屬於「切膚感覺」那一種，慢慢就沒有感覺，自己日子還是老樣子過。今天介紹一位美國總統給大家認識，他選總統，真真正正影響了我們今天的日常生活。

第8任總統范布倫 極力推廣

馬丁．范布倫（Martin Van Buren），美國第八任總統，身為荷蘭移民後裔，他是第一位於美國獨立宣言簽署後出生的總統。第一次接觸政治，是在他父親於紐約州Kinderhook鎮開設的酒館裏，那裏有很多政治人物出入，如此一來造就他從政，長大後建立起個人政治組織，當上參議員，當過杰佛遜總統的副手，也是民主黨創黨元老之一。在杰佛遜支持下，他在1836年如願登上最高權力的總統寶座。

不過，就任一年遇上經濟蕭條，被指處理不善。一般人對其四年任期的功績，評價是中下，或者只是「OK啦」。他尋求連任四年，結果選民不贊成，被對手威廉亨利．哈里森（William Henry Harrison）搶下總統寶座。這樣一位總統，本來乏善足陳，但范布倫影響全世界的是——英文常用語OK，全因他競選時極力推廣普及，才逐漸流行起來。

一位名叫Allan Metcalf的學者曾經出書講述OK這個詞的來龍去脈，是外國較為可信的歷史藍本。根據他的研究，1839年3月某天，在《波士頓晨報》第二版，編輯Charles Gordon Greene開玩笑式把文章中的all correct轉寫成oll korrect，並縮寫成OK。文章刊出，讀者心領神會當中刻意的幽默後，都喜歡上OK這個用法。

當年正值一股縮寫熱潮，人們熱衷抽取英文字首個字母為縮寫，例如今天美國一個獨有詞POTUS，代表President of the United States美國總統。OK這個新縮寫，迅速成為熱話，躋身通用詞彙。一年後，即1840年，范布倫代表民主黨角逐連任總統。正如之前提過，他來自紐約州Kinderhook，大部分人暱稱他外號Old Kinderhook，他的助選團亦在全國成立多個Old Kinderhook Club助選，團隊想到拿字首OK作為競選口號。當中含義不難理解：選Old Kinderhook就OK，投票給OK就OK，亦可以引伸為投票給Old Kinderhook就all correct（oll korrect）。總而言之，「投佢就啱啦」！在大選中祭出這招宣傳伎倆，都算好「犀利」，十分OK。

對手惡搞連任失敗 OK慘變不OK

不過，「你精我唔蠢，你醒我唔鈍」，對手陣營亦不示弱，反過來利用OK惡搞他，例如指范布倫的OK，應該是指在其治國之下，人民都無錢out of kash（cash）……諸如此類。最後，選民都覺得范布倫唔OK，最終連任失敗。雖然他並沒有發明OK這個詞，亦有歷史說法指OK可能源自其他語言，但范布倫有份將它普及發揚光大。在這次大選後，OK繼續被廣泛應用，包括被著名作家用在作品裏，亦在通俗文化中登場，變成常用字，逐漸紅遍全世界。

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