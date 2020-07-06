  • 29°C
香港時間 : 2020706日 (一) 03:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

騰訊美團爭破頂 阿里緣何獨憔悴

評．析．天下版 2020/07/06

分享：

資金年內湧入新經濟股，掀起科網狂潮，不單港股科網龍頭騰訊（00700）、美團（03690）獲資金熱捧，屢創新高，中芯國際（00981）、微盟（02013）等二、三綫科網股也爭先破頂；反觀阿里巴巴（

...

撰文 : 傲龍天

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

交易講場 - A股破頂 港股跟炒有何領先指標？
2020/07/04
A股破頂 港股跟炒有何領先指標？
交易講場 - 港版納指 助攻新經濟股市場
2020/07/03
港版納指 助攻新經濟股市場
交易講場 - 滙豐拖低恒指 下月將見改善
2020/07/02
滙豐拖低恒指 下月將見改善
交易講場 - 港人北上買理財產品 非單看高息
2020/07/01
港人北上買理財產品 非單看高息
交易講場 - IPO半年結 顛覆新股例升預期
2020/06/30
IPO半年結 顛覆新股例升預期
金融 騰訊控股（00700） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 中芯國際（00981） 微盟集團（02013） 疫情 香港 經濟 買入

上一篇文章

人話移民 你又話移民？

下一篇文章

助大學生就業 各地八仙過海
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

港國安法亮劍 搗亂勢力須知進退
港國安法亮劍 搗亂勢力須知進退
專家樓論 - 人話移民 你又話移民？
人話移民 你又話移民？