騰訊美團爭破頂 阿里緣何獨憔悴 評．析．天下版 2020/07/06 分享： 資金年內湧入新經濟股，掀起科網狂潮，不單港股科網龍頭騰訊（00700）、美團（03690）獲資金熱捧，屢創新高，中芯國際（00981）、微盟（02013）等二、三綫科網股也爭先破頂；反觀阿里巴巴（ ... 撰文 : 傲龍天 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - A股破頂 港股跟炒有何領先指標？ 2020/07/04 A股破頂 港股跟炒有何領先指標？ 交易講場 - 港版納指 助攻新經濟股市場 2020/07/03 港版納指 助攻新經濟股市場 交易講場 - 滙豐拖低恒指 下月將見改善 2020/07/02 滙豐拖低恒指 下月將見改善 交易講場 - 港人北上買理財產品 非單看高息 2020/07/01 港人北上買理財產品 非單看高息 交易講場 - IPO半年結 顛覆新股例升預期 2020/06/30 IPO半年結 顛覆新股例升預期 金融 騰訊控股（00700） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 中芯國際（00981） 微盟集團（02013） 疫情 香港 經濟 買入 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入