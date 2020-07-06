美畢業生爭投身科技界 TikTok超越Google成新寵

受新冠肺炎疫情影響，全球各地經濟環境欠佳，應屆畢業生面臨求職挑戰。有調查數據顯示，美國畢業生仍然渴望從事科技行業，當中以抖音（TikTok）更成為求職者的新寵。

根據求職網站Glassdoor調查數據顯

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