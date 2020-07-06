美畢業生爭投身科技界 TikTok超越Google成新寵 行政人員版 2020/07/06 分享： 受新冠肺炎疫情影響，全球各地經濟環境欠佳，應屆畢業生面臨求職挑戰。有調查數據顯示，美國畢業生仍然渴望從事科技行業，當中以抖音（TikTok）更成為求職者的新寵。 根據求職網站Glassdoor調查數據顯 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 求職平台新標記功能 助用戶僱主工作配對 2020/07/03 求職平台新標記功能 助用戶僱主工作配對 美企業家勸勉年輕人 餘暇重投學習添競爭力 2020/07/02 美企業家勸勉年輕人 餘暇重投學習添競爭力 亞馬遜豪派38億獎金 冀安撫員工提振士氣 2020/07/01 亞馬遜豪派38億獎金 冀安撫員工提振士氣 情侶員工留守古堡酒店 巡視全場日行3萬步 2020/06/30 情侶員工留守古堡酒店 巡視全場日行3萬步 NASA尋民間高手 設計太空廁所 2020/06/29 NASA尋民間高手 設計太空廁所 職位招聘 求職招聘 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 美國 肺炎 就業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入