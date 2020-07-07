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Tik Tok 印度市場

副刊版 2020/07/07

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對於抖音和其國際版Tik Tok的美感及內容確受不了，充斥着粗糙、低俗和無聊，從不修飾的自我表演和過度的隨意。用家觀看它的場景也令你相當沮喪，感覺這些人就是定眼看着小屏幕，不斷刷刷刷就可過一世。最有印象的，是那些等車站、餐廳休息間通道，面無表情間或笑兩聲、看着這些短片的青春面孔。

也可以想像，它為甚麼會在中國和印度最受歡迎。人太多，個人手頭上的時間不值錢，充滿等待，需要填塞空閒時間。印度是Tik Tok最大市場，去年總下載三點二三億次，每月活躍用戶二億。遠超Facebook，而它其實在二〇一七年才進印度。印度人去年在這平台上，共浪費了五十五億個鐘頭。人們把它當作社交平台來玩，可能因為大家都不想打字及講話。短小快的影片，自己睇。一個較有趣的印度用家個案是，丈夫失蹤多時的婦人，有朋友說是在Tik Tok短片上，看到了她原來那走佬老公。找到那老公，他現在有了新歡，是個變性人，就是和他一同玩Tik Tok、短片中見到的那「女人」。

中印關係鬧翻，這平台也受害，最直接是一周內多了八百萬條惡評，把評分從四點六拉低到一點二，現在甚至全部下架。短期損失不少，因為其實在普及化過程中，其中國母公司字節跳動投入巨大，為打開市場，不僅建當地技術團隊，更要花錢去培育合印度口味的網紅。它的強勢是有抖音的經驗，很快就可把模式移到新興市場，也適值印度這個和中國一樣大的市場（及類似的普羅品味）中未有這種新平台。

當然，印度也有自己想法，作為IT強國，竟然最流行的國民用社交平台不是自己研發及由印度公司賺錢，似乎也說不過去。防文化滲透是表象，更要阻經濟控制。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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