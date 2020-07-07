減磅戰友家琪說：「幸好你及時拆解減醣電飯煲的運作原理，令我節省了不少金錢。」

「要控制血糖或減磅，還是要嘗試改變飲食習慣。」我再三提醒。

她又問：「爸媽患有糖尿病，但很喜歡吃五榖類食物，他們是否要完全戒掉才能成功控糖？」

「要成功控制血糖，非要謝絕五穀，而是要懂得選擇及控制分量。糖，或是其他五榖類食物對血糖反應均不同的，食物的升糖指數，正正反應進食後，對血糖上升幅度的影響。例如：同樣是米飯，印度米（我們常稱為長米），其升糖較低，至於短米，如日本米或珍珠米，升糖則較快，我們常吃的泰國米，就介乎兩者之間。」

家琪抓抓頭說：「原來不同產地的米各有不同，真是長知識了。」

「食物的組合，也會影響血糖反應，例如，在白米飯加入燕麥、糙米或藜麥，煮出米飯的升糖指數也會下降。澱粉質之中，意粉的升糖能力就相對較低。」我繼續解釋。

「太好了，原來仍可以吃飯。」她雀躍地拍手叫好。

我再建議：「若果在正餐中，能吃多一點蔬菜，飯後血糖上升的速度也會較慢，這也是低升糖飲食的重點。」

「是否低升糖的食物一定健康？」她問。

「不一定！因為高脂食物的升糖速度較慢，例如，即食麵屬低升糖指數，但卻是眾所周知不健康的食物。所以，買包裝食物時，看到招紙上寫上低升糖，卻不代表一定健康。」我說。

家琪從口袋裏拿出一枝低升糖能量棒問：「這個可給爸爸吃嗎？」

「這包的確是低升糖食物，但你還是要參閱營養標籤及成分表，成分中，排第二已是油，再計算下，脂肪含量高於40%！糖尿病患者，除了宜選低升糖指數食物外，還需嚴控脂肪的吸收！」