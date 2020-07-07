四季酒店限時快閃優惠 半價住豪華海景套房

終於輪到全城至尊的四季酒店推出網上獨家限時快閃優惠，將於7月13日至17日在電子商店推出一系列優惠，包括豪華住宿、The Lounge餐飲和水療中心按摩，各項禮遇低至半價，為大家準備各項留港度暑假體驗

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