四季酒店限時快閃優惠 半價住豪華海景套房 副刊版 2020/07/07 分享： 終於輪到全城至尊的四季酒店推出網上獨家限時快閃優惠，將於7月13日至17日在電子商店推出一系列優惠，包括豪華住宿、The Lounge餐飲和水療中心按摩，各項禮遇低至半價，為大家準備各項留港度暑假體驗 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場 2020/07/06 香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場 UNIQLO TOKYO銀座旗艦店開幕 Herzog & de Meuron村上隆聯乘加持 2020/07/04 UNIQLO TOKYO銀座旗艦店開幕 Herzog & de Meuron村上隆聯乘加持 由淺草走到晴空塔 新型點TOKYO mizumachi 2020/07/03 由淺草走到晴空塔 新型點TOKYO mizumachi 橫濱UNIQLO PARK開幕 公園商店雙拼變身親子天地 2020/06/26 橫濱UNIQLO PARK開幕 公園商店雙拼變身親子天地 荷蘭藝術家黃鴨之父Hofman新作 鹿特丹街頭16公尺狐狸出沒注意 2020/06/23 荷蘭藝術家黃鴨之父Hofman新作 鹿特丹街頭16公尺狐狸出沒注意 酒店 餐飲 餐廳 中菜 西餐 住宿 米芝蓮 按摩 SPA 早餐 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入