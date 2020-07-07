反歧視變清算歷史 「容易受傷」的紐約

美國因黑人佛洛伊德之死，引發大規模反種族歧視運動，逐步演變為一場對美國200多年歷史之中，各類種族和殖民主義等歷史遺留問題的清算。帶種族主義色彩的歷史名人雕像被破壞，連一向形象正面的國父級人物，亦不能倖免。

上星期，在美國第244個國慶前夕，特朗普到有四位「神級偉人」前總統雕像所在的南達科他州總統山慶祝獨立日，及進行他比較在意的拉票箍票。總統山「黑歷史」隨即被有心人挖出，例如指總統山所在地是從印第安土著搶來的，四位前總統中有奴隸主，總統山的雕刻師更與信奉白人至上主義的3K黨有密切聯繫云云。

New York名稱 關荷蘭英國事

姑且不評論這些揭歷史瘡疤的行徑，誰對誰錯。如果，在美國主張放棄前人殖民者在印第安原住民霸來的土地，或者抹掉一些有種族歧視行徑先人的名字的話，那麼全國麻煩就大了，至少紐約就「頭痕」。紐約，大家聽得多或者去得多，知不知道為甚麼叫New York？

正如本欄曾指出，美國從立國之前開始，已經是移民聚居之地。來自歐洲的移民，最早在今天的紐約定居的，是當時國力強盛的荷蘭人。早在17世紀初，荷蘭的商行「西印度公司」人員去到現今紐約的曼哈頓島設立貿易基地，生意包括將河狸毛皮用船運回荷蘭賣。為防範在美州原住的印第安人入侵基地，公司利用武器包括大炮震懾控制附近一帶水域，保護在那裏的辦公設施、荷蘭人商店等。

他們逐步佔領美洲上的這一塊土地，進行殖民統治，並索性改名做New Amsterdam「新阿姆斯特丹」，即在荷蘭首都名字前，加了「新」字。荷蘭人又在一處地方，圍起2千多呎長，近10呎高的木牆，不讓原住民進入那處他們生活在先的土地，那兒出現一道又一道的wall，得名Wall Street。一般的講法，這些牆都是由奴隸負責起的。今天的華爾街Wall Street總有些人在「車大炮」，計謀着掠奪利益，當年的wall上真的部署了大炮對付外敵呢！

Wall Street另一主要作用，是防範當年另一個霸人領土的歐洲主要強國英國。不久後，英國人真的同荷蘭人爭奪美洲這塊殖民地，打起仗來，荷蘭人最終敗走。英國人佔領了「新阿姆斯特丹」，在1664年將它改名。當時英王是查理二世，他將美洲這塊土地贈予弟弟，王位繼承人約克公爵（Duke of York）。英國人於是將這塊輪到他們霸到的地方，改叫New York，字面意思為「新約克」，當時美國都還未誕生。約克公爵乃英國王室頭銜之一，自15世紀起通常賜予具繼承權的王室次子。現今英國的約克公爵，大家應較為熟悉，安德魯王子是也。當時那位約克公爵，後來亦登基成為國王詹姆斯二世。

殖民地種族歷史 紐約痕迹處處

雖然荷蘭敗於英國人，時至今天，紐約還保留一些荷蘭人統治痕迹。Brooklyn布魯克林區，名字來自荷蘭城鎮Breukelen，Harlem哈林區則得名於另一城市Haarlem。紐約市旗上面的橙、白、藍三色，近似現在荷蘭國旗的紅、白、藍，但其實在17世紀，荷蘭當時的旗是橙、白、藍三色的。紐約市旗上有市徽，內裏有數字1625，乃「新阿姆斯特丹」名字定立的年份，市徽內還有荷蘭風車圖案。風吹風車轉，但紐約種種這些殖民地及種族問題歷史痕迹，幾大風都吹不掉吧！

▲ 特朗普早前到總統山慶祝獨立日，批評反種族歧視示威變成抹走歷史、誹謗英雄。而紐約的歷史則充斥着殖民地及種族問題。（資料圖片）

▲ 特朗普早前到總統山慶祝獨立日，批評反種族歧視示威變成抹走歷史、誹謗英雄（圖）。而紐約的歷史則充斥着殖民地及種族問題。（法新社資料圖片）