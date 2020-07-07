疫下吸毒者增 宜多關心身邊人

聯合國一項最新報告指，全球吸毒人數上升，新冠疫情更催生新的販毒途徑。本港疫下的青少年吸毒情況堪憂，更值得身邊人多予關注。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）早前發表的《2020世界毒品報告》指，全球曾吸毒的人數在前年達2.69億，比2009年上升3成，亦有3,500萬人因吸毒產生健康問題，新冠疫情導致失業率上升，更或令問題加劇。

青年吸食大麻人數 港急增48%

各地郵政系統雖受封關措施影響，惟並未阻卻毒販尋找新途徑販毒，例如透過暗網及速遞行業。而眾多毒品中，仍以大麻被使用最多，全球在前年曾有1.92億人吸食。

禁毒常務委員會表示，去年本港吸毒人數整體下跌，但21歲以下人士吸食大麻人數較前年大增48%。委員會上月公布的數字顯示今年首季吸食大麻的21歲以下人士較去年同期減少14%，但大麻仍是該群組最常吸食的毒品。

警方亦表示，在今年3月涉及毒品被捕的人數有265人，比去年同期的247人上升7.3%，當中21歲以下人士由18人增至37人，升幅逾1倍。

疫情期間百業蕭條，但毒品仍大有市場，警方4月破獲歷來最大宗毒品大麻花的案件，檢獲約580公斤大麻花，估計與加拿大合法化大麻有關。更甚者，有政黨派臥底在社交平台上留言稱苦悶或失戀，短短十多分鐘已有十多名賣家兜售大麻，有人更稱付款後即可以外賣形式送上門，反映青少年極為容易獲取毒品。

結合創科推廣禁毒 成效不俗

傳統的禁毒教育推行多年，但不少人仍難聽得入耳。有團體近年嘗試結合新科技推廣禁毒意識，取得不俗成效，例如青協青年違法防治中心的「Project EVER——虛擬體驗抗毒輔導計劃」便嘗試用VR技術模擬吸毒情境，讓青少年體驗吸毒的不良效果，包括聽到刺耳聲音、產生幻覺等，並學會面對朋輩壓力。參與戒毒輔導的青年當中，逾9成提升了戒毒動機及減少吸毒次數，70.8%更完全停止吸毒至少3個月。

吸食毒品有迹可循，家長平時多關注子女，或可及早發現異樣（詳見表）。例如子女或顯得精神恍惚、情緒出現較大起伏、行為怪異及神秘，更或作出不誠實的行為例如欺騙家長、隱瞞行蹤乃至偷竊貴重物品。

懷疑子女吸毒 忌怒斥急揭穿

若懷疑子女有吸食毒品，家長更須注意如何與他們進行溝通。衞生署學生健康服務指，家長切忌急於揭穿及怒斥，因反而堵塞兩者溝通；家長亦應注意不用「自甘墮落」等字眼責備子女，而是誘導子女說出心底話，獲取他們的信任，從旁協助他們解決問題，更應鼓勵及陪伴子女一起向戒毒機構求助。

疫下不少人或因貪玩、無聊及情緒低落等緣故初嘗毒品，家長平時亦可鼓勵子女培養健康興趣、並與他們進行親子活動，以免他們陷入毒品陷阱。

▲ 聯合國報告指，全球吸毒人數10年內上升3成，而在新冠肺炎疫情下問題愈趨嚴重，這與失業率上升及精神健康惡化有關。（林宇翔攝）