富士通營運大改革 擬遙距工作辦公室減半 行政人員版 2020/07/07 分享： 新冠肺炎持續，改變辦公室營運模式，在家工作（Work from home）成為新常態。日本富士通（Fujitsu）周一宣布，在疫情全球大流行下，未來3年會將辦公室規模減少一半，日本國內8萬名員工基本上 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美畢業生爭投身科技界 TikTok超越Google成新寵 2020/07/06 美畢業生爭投身科技界 TikTok超越Google成新寵 求職平台新標記功能 助用戶僱主工作配對 2020/07/03 求職平台新標記功能 助用戶僱主工作配對 美企業家勸勉年輕人 餘暇重投學習添競爭力 2020/07/02 美企業家勸勉年輕人 餘暇重投學習添競爭力 亞馬遜豪派38億獎金 冀安撫員工提振士氣 2020/07/01 亞馬遜豪派38億獎金 冀安撫員工提振士氣 情侶員工留守古堡酒店 巡視全場日行3萬步 2020/06/30 情侶員工留守古堡酒店 巡視全場日行3萬步 商業 疫情 新冠肺炎 肺炎 日本 補貼 在家工作 人力資源 全球大流行 Fujitsu 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入