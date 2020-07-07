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富士通營運大改革 擬遙距工作辦公室減半

行政人員版 2020/07/07

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新冠肺炎持續，改變辦公室營運模式，在家工作（Work from home）成為新常態。日本富士通（Fujitsu）周一宣布，在疫情全球大流行下，未來3年會將辦公室規模減少一半，日本國內8萬名員工基本上

...

欄名 : Good Job Insight

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