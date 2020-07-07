中國控疫見效 股市催生「健康牛」

A股昨天持續飈升，官媒更形容這次升市為「健康牛」。環球資金氾濫，投資者憧憬內地經濟率先復甦，有望是今年唯一仍有增長的國家，吸引熱錢湧入，令A股出現牛市重臨勢頭。牛市產生的財富效應，有望增強投資者信心，紓緩實體經濟壓力。

美股估值過高 資金轉戰A股

上證指數昨大升5.7%，深成指亦升逾4%，深滬股市總成交額合計1.57萬億元人民幣，比上個交易日成交大增近34%，而且連續三個交易日破萬億，在量價齊升下，投資者都形容牛市重臨。A股急飈也帶挈港股上升近千點，收報升3.8%。

事實上，A股踏入7月瀰漫一片牛氣，4個交易日累升11.7%。從資金流向可窺見基金經理對下半年的形勢有所轉變，環球熱錢正從美股流向A股和港股。

環球資金垂青A股，因資金追逐更豐厚回報的市場。自疫情全球爆發，美國聯儲局為救經濟實施無限量寬，在短短3個月放水近3萬億美元。資金氾濫推高債價和降低債息，迫使投資者要為資金另尋更高回報，紛紛投資美股，截至6月底，道指、標指和納指從低位分別急升約39%、39%和47%，估值過高，市盈率分別20倍、22倍和42倍，有獲利壓力。反觀A股同期僅升12%，估值偏低，市盈率僅17倍，相對較吸引。

此外，內地在疫下有望成為首個率先復甦的國家。最近公布的經濟數據向好，5月工業企業利潤總額按年升6%，扭轉半年來的跌勢；6月官方製造業PMI超預期，且連續4個月企穩在榮枯綫之上，反映製造業持續改善。國際貨幣基金組織（IMF）最新報告將今年全球經濟增長由4月的負3%下調至負4.9%，並將美國增長下調至負8%，唯獨中國有望錄得1%增長。內地官方更估計第二季GDP有機會回復正增長，更令投資者相對看好內地經濟和A股。

A股被看好，背後原因是內地有效控制疫情。內地1月爆發疫情，當局果斷實施封城，短短3個月便受控，在重啟經濟時亦嚴防疫情反彈。反觀美國對疫情採放任態度，未受控已急於重啟經濟，結果疫情急速反彈。投資者比較兩大經濟體的抗疫措施，對中國控疫較安心和樂觀，中國出現第二波疫情風險較低。

牛市財富效應 實體經濟減壓

官媒指後疫時代，經濟系統比以往更加需要股市健康牛，為新經濟提供更大資金支持，為國際金融競爭增加底氣。在官方開腔培育A股健康牛，再配合境外資金湧入A股，吸引更多散戶入市，追逐資產增值，令交投量持續放大。

海量資金追逐價值，推高A股股價，令資產市場更趨穩定，使財富不斷增值，為紓緩實體經濟營造空間，讓民眾相對感到安心。由於儲局揚言2022年前不會加息，意味熱錢追逐資產增值遊戲的派對仍未結束，大家應趁勢順勢而為。

責任編輯：陳靜芬