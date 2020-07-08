又有一篇廣傳的爆文引起關注，甚至引發朋友圈中小量的積存糧食行為。有些內地朋友看了，立即再訂多了米糧，另囤了新一批罐頭。爆文好快就被和諧，也被傳是篇偽造帖，因為可能根本並非出自該領導之講辭。但文中的觀點，在某程度上因為切合了社會民間的某種危亂心態，於是不理真假，都像得到很大共鳴。

扼要說明一下這文重點，市場方面，中國疫後新格局，是「國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展新格局正在形成」。因此，要建立一個自給自足的內需內產市場，工業用原材料，要自己開發，不假外求。又叫人開始囤物資，雖不是戰時，但要有戰時準備。因為該文處處敬告着大家：因為世界經濟不好，生產停頓，未必有足夠物資入口中國了。中國要自己養活自己，甚至如果外間一直惡化，中國還可能要倒過去反餵世界。

較為吸睛的還有關於出行的這一個比喻，說中國現在更像是挪亞方舟，是全世界人都想登上的拯救之船。它勸告人，這時候，沒有必要，不要出國。若真要出國，也得短時期盡快回去。因為一旦下了船，未必能再上船。

是危言聳聽，還是有備無患？各種傳言四出，但那種共赴患難的心理卻是真的。有跟國家編制較熟的朋友就提過，疫情之際，各個政府單位是動用了極龐大的調配力量，去執行各種防疫措施。與疫情直接有關事項，若本身執行部門人手不夠，它會跨部門去調派人力去幫助。有些紀律部隊或醫療系統中，已不在前綫或退下專業的舊人，也會收到通知，問他們願不願意有必要時，重新進入編制，真的是「國家有任務俾你」。