近年電話騙案層出不窮，話說家母肥媽接到電話，對方劈頭就問：「喂！好耐無見喇！你估吓我係邊個？」肥媽不虞有詐，答：「你係咪××呀？」（遠房親戚）。對方笑答：「哈！咁都俾你估中！」寒暄一番後，對方問肥媽：「我買咗斤冬蟲草送你，但哎呀……唔記得咗你住邊，你講番個地址俾我，搵日攞上嚟。」此時肥媽機警，馬上答：「喂！我無啲親戚咁闊佬會送成斤冬蟲草俾人喎！」立即收綫。我得悉此事，嘴裏仍不忘提醒——其實甫聞「估邊個？」就應收綫，但心裏對她後來尚算醒目，亦感安慰。

殊不知，上周她很焦急地找我，說家居電話一小時後將被切斷。我細問詳情，原來有電話錄音表示會停止服務，欲恢復通話功能，要按×字。肥媽照做，一把操普通話的聲音接聽後，問她連串問題，包括名字、手機號碼（處理家居電話有必要知道嗎？）、是否獨居（關電話公司乜事？）等。我一聽驚呼：「這是電話詐騙呀，媽！」肥媽還說：「佢無呃我錢喎！淨係問我問題之嘛！」老人家還停留在「呃錢才叫騙」的理解。我沒好氣地跟她說：一、騙取你個人資料亦是騙；二、騙取了個人資料後慢慢再騙錢也未遲。

所屬電話公司得悉此事後，指出：一、電話公司絕對不會以錄音告訴顧客會在一小時內切斷電話綫。二、這是電話騙案，顧客不放心應報警，電話公司會記錄備份。三、公司近日亦接觸幾個類似個案，大多是長者上當。

現在騙徒招數層出不窮，對聽到着數就心動的老人家，就直接騙錢；對寂寞老人家，就騙情（其實最終也是騙錢）；兩樣都行不通的話，就靠「嚇」，而我家肥媽就是一聽到電話會被cut，就嚇到連基本常理和判斷力都失去了。若讀者們家有大B，務必要提醒。

經此一役，我現在會製造不同情景訓練肥媽，如：若收到銀行電話，說發現她戶口被盜用，要馬上核對姓名、身份證、手提電話、地址等，應如何做？答曰：拒絕在電話提供資料，如不放心，就親到實體銀行查詢。又如：若某日接到電話說，女兒被綁架，要她馬上滙錢，應如何做？答曰：馬上收綫，打電話給女兒。我更說笑地說：「你也可以跟對方說：『啊，綁架咗佢？呢條頂心杉，由得佢囉！』然後掛綫。」肥媽聽了大笑：「啋！」