科網泡沫？ 汲華爾街與鬱金香教訓

美國新冠肺炎肆虐，確診病例突破300萬宗，是全球擴散最快，惟美股照大升，納斯達克指數更屢創新高，科網股成投資者寵兒，是否泡沫？智者各有見解，「新債王」岡拉克便擔心科技股熱潮將爆破。

不過，要躲避風雨，靠兩門科學，一門理科一門文科。理科者天文物理加上電腦科技，文科者歷史也，知古鑑今，師承前人，趨吉避凶。近代華爾街「血的教訓」不在少數，然而一些年代更久遠的歷史，可能為大家帶來新啟發。

販賣黑奴牟利 衍生經濟金融

本欄昨天提到，華爾街之所以叫Wall Street，是近400年前來自荷蘭的殖民為抵禦英國人搶地盤，建立一道道牆而得名。那些年代，美國其中一個最大的黑奴市場，就在華爾街，距今天的紐約證券交易所兩條街左右。

當時華爾街的貿易，其中一種就是販賣黑奴。在殖民時代，荷蘭人與英國人都曾在今天的美國進行奴隸貿易，從中牟利。由非洲運黑人到美洲買賣，黑奴被迫落田種棉花等，棉花賣到錢，奴隸主又用來買更多黑奴，賺更多錢。這樣衍生的經濟金融，包括保險。美國現今一些著名保險公司，當年也曾推出奴隸險，供奴隸主購買。一些大型銀行則接受販賣奴隸得來的存款，並將奴隸作為客戶資產計算。近年，部分已經道歉。無論是否承認，奴隸經濟是紐約、美國經濟歷史其中一頁，當然歐洲國家亦是。

1789年，美國聯邦政府成立，著名的首任財政部長Alexander Hamilton漢密爾頓大規模發行債券受到追捧，紐約資本市場活躍起來。一個名威爾．杜爾（William Duer）的人，十足「華爾街莊家鼻祖」。他是漢密爾頓的助理，接觸內幕消息，當官卻利用職權之便，借錢以其他人名義入市投機債券及股票。

一次他得到消息，美國第一銀行將收購紐約銀行。他和華爾街夥伴大量買入紐約銀行股票，然後散布消息，拉抬價格，成為此股最大莊家，以一己之力操控市場。據說當時紐約有半城人跟風買，資金不斷流入股市。

漢密爾頓發覺此股投機潮有爆煲危險，波及銀行資金周轉及穩健性，於是下令銀行不得再貸款予股民。杜爾借不到錢，原來的借款又無力償還，先爆煲，其他人跟着遭殃。這就是美國史上第一次金融爆煲，之後股市交易萎縮，市場急需一套挽回信心的交易規則。

政府想規管，經紀卻不願政府過多介入市場。為了收拾殘局，1792年5月，20多位股票經紀在華爾街一棵梧桐樹下，簽署著名的《梧桐樹協議》（The Buttonwood Agreement），組成獨立交易聯盟進行行業自律，就是後來紐約證券交易所的雛形，美國開始踏上金融強國之路。

美國人創造了華爾街金融，分分鐘可能繼承自荷蘭人的投機能耐。世界金融史上，還有一個叫「鬱金香泡沫」（Tulip Bubble），被指是人類史上最早的泡沫經濟及首個金融危機。是誰發明的呢？荷蘭人！他們從土耳其引入鬱金香，由於數量有限，價格昂貴。17世紀30年代，培育出新品種，顏色和花型深受歡迎，風靡歐洲上層社會，趨之若鶩爭相購買，導致幾乎所有歐洲的鬱金香價格飛升，被抬高幾十倍都有，後來出現了大跌市，也是規律吧。

日日「炒上炒落」 不如鳥語花香

「鬱金香泡沫」警示了人類投機活動的要素：瘋狂追求、羊群效應、喪失理智、泡沫爆破。回看今天，新冠肺炎疫情下，各國央行「放水」，借錢容易，有無助長金融泡沫呢？科技股狂歡派對何時終結？「水源」不斷，促使股民瘋狂了嗎？販賣黑奴作為美國早期商業活動之一的歷史，令人聯想華爾街一直為人創造財富，卻又同時不斷剝削他人。不同之處在於，當年黑奴是被迫的，今天炒家是自願的，雖然輸了很少能做到心甘命抵。想講的是，無論黑人白人，歷史不是用來清算的，就像近期那些美國歷史人物清算潮，而是汲取教訓，彼此不要再「喊打喊殺」。而無論大戶散戶，並非甚麼都要去炒，「炒上炒落」。日日心驚膽顫，不如偶爾看看鬱金香，欣賞花鳥，夜來睡香。

▲ 美國疫情嚴峻，惟股市照升，納指屢創新高，人們似乎不懂知古鑑今，忘了華爾街「血的教訓」。（資料圖片）

▲ 美國疫情嚴峻，惟股市照升，納指屢創新高，人們似乎不懂知古鑑今，忘了華爾街「血的教訓」。（資料圖片）