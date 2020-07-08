「死士」仍硬拼 4關鍵主宰後續鬥爭

香港國安法上周面世，7.1又爆激烈暴動，令人對香港前景再添憂慮。

國安法引來兩個層面的鬥爭：一是本港內，泛民與港府及中央之間的對抗，二是國際上，中國與美國及西方的制裁與反制裁鬥爭。本文將先討論前者，後者的影響無疑不容忽視，但須待情況較清楚時另作評說。

議會變數多 短期鬥爭在街頭

本港範圍內的鬥爭有議會及街頭兩個層次。在立法會，泛民已無可能推翻國安法，關注焦點轉到會有多少泛民議員觸犯國安法？和在立會選舉中有多少代表泛民參選者會被DQ？當然還有選舉會否如期舉行的問題。由於變數甚多故很難預測，但看來至少短期間，鬥爭主要場地應在街頭。

和理非退縮 外國勢「保」街頭鬥爭

7.1情況顯示，許多「和理非」分子已退縮，包括多個相關組織的頭目或退群或沉寂，但仍有不少「死士」在硬拼，數目也絕非極少數。另一特點是，部分參與者明顯是要挑戰國安法。關鍵者是硬拼可否持續：有說是強弩之末，但也有說是實力仍在，不容忽略。無疑這也涉及另一關鍵問題，國安法的震懾功效有多大，是否真可「一法定香港」？和為香港帶來「由亂變治」的轉折？

筆者認為「死士」團未必是強弩之末，卻也不再有最盛時之勇及規模，總體上仍會保持一定水平的街頭鬥爭，因為：

（一）外國特別是美國不會放棄支持「反中亂港」者，這乃遏制中國日益重要一環，更是台海鬥爭的前哨戰，西方需要「死士」團的繼續鬥爭，來維護及擴大制裁中國的理據及勢頭，並以此來提醒「國際社會」中共的「暴政」。

（二）財力仍在，人力暫不虞枯竭。外國資金及本地眾籌足可維持中低度水平抗爭，被洗腦的「死士」特別是「塔利班（學生軍）為數亦不少。

（三）至今眾多頭目仍可逍遙法外，說三道四，而組織網絡亦未受破壞。培育抗爭人員的溫床仍存在。

（四）必須由鬥爭來找出國安法的執行底綫，這只能由以身試法取得。

鬥爭不會自行平息 甚至更漫長

此外，除了鬥爭的可持續性外，還要注意其方式的轉型：由或明或暗的港獨，改變為爭取自由民主、真普選等，同時部分「死士」則轉向地下及恐怖主義行動，也可能借助教會及各種NGO組織來發展。總之鬥爭不會自行平息，國安法面世後，還可能有激烈、甚至漫長的鬥爭。關鍵因素有幾個：

（一）執法力度：如雷厲風行可殺一儆百，如寬容鬆動則姑息養奸。最根本的是阿爺有多大決心去到幾盡，如真的只「針對極少數人」則無疑自縛手腳大減震懾之效。香港各式「反中」勢力及同情者約佔六成，上街者號稱200萬之眾，即使1%是死士也有2萬，何況在紅旗下長大的兩、三代，更成了「反中」生力軍兵源不絕。推國安法乃兵行險着，若推者畏首畏尾，不敢犯險，則效力難顯，婦人之仁治不了亂世。

（二）設計上的結構性缺陷。本來將國安法的全國法由基本法附件三在香港推行，如美國、澳洲等聯邦制國家，中央與地方法分工並行，便可以了，要兼顧香港情況可於將來由23條立法落實，到時再協調兩法。但這次卻畫蛇添足，把國安國改成非國家法的香港版，同時又在香港的原有法制外再創新制，設立由特首任命法官的特別法庭。這非驢非馬的兩項都扭曲了基本法原意，但在法理上卻很難說是違反基本法，因都由人大通過，相當於人大釋法。

但這將帶來重大問題：一是無必要地為泛民提供了攻擊立法認受性的口實，和增加了新爭議點（如任命誰人做法官及如何判斷內地有管轄權等），二是沖淡了法規的「辣」度，如無追溯性及較輕刑期等﹔三是增加很多技術性操作困難。結果會影響其震懾力及擴大了違法者的抗爭空間。

婦人之仁難治亂世 需有力配套

（三）欠缺配套政策措施。香港的「反中」勢力，並非完全源自「港獨」等國安議題，而深藏於各種體制、思維領域，如不大力整頓肅清，則「反中」力量不會消退，甚至會因推行國安法而增強。這類問題在法律、教育及公務員等界別尤為嚴重，至今未見有切實具體的全面性整治方案或構思。

（四）特首班子平暴一年未見顯效，現再加上落實國安法重擔，實不勝負荷：有說是因無心無力，有說是因陽奉陰違，見仁見智。尤為突出的問題是警方武力裝備低、難控大局，看看最近歐美警隊的裝備及「威風」更覺香港警隊實太「斯文」了。

總之，香港今後形勢發展難料，惟有拭目觀之。

▲ 7.1情況顯示，許多「和理非」分子已退縮，但「死士」團未必是強弩之末。（資料圖片）