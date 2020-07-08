電競集藝術科技 文創產業新引擎

隨着COVID-19疫情肆虐，港人足不出戶，以免感染病毒。與其呆在家中，不少人在家「打機」消費，令網上遊戲更為火熱。遊戲玩家人群不斷擴大，加上5G科技於近月投入，將令電子遊戲產業加速發展。新一浪的藝術科技共融，更為數碼娛樂界及遊戲行業錦上添花。

電競收入增 專業需求渴才

現今電子遊戲也不必是暴力尋仇、好勇鬥恨，透過藝術科技，也可添上文化氛圍。疫情間美國蓋蒂博物館（Getty Museum）關閉，但有電遊推出，可在網上暢遊博物館，拿走喜愛名畫，來自莫奈、梵高、林布朗……任君選擇，放入自己虛擬家居，達到夢想成真。

事實上，現在電子遊戲已不是「打機」娛樂，更演變成「電子競技」，講究智力、體力，符合規則，考驗應變及決策技術，必須團隊配合的活動，並具觀賞價值，能衍生出龐大商機。

遊戲研究機構Newzoo最新報告指出，2019年全球電競總收入料達11.36億美元，比前年的8.97億美元急升26.7%。

本港有條件發展成亞洲電競中心。首先，香港互聯網覆蓋廣泛，網速世界領先。據Speedtest.net 2020年4月全球網速指數，香港固網跟隨新加坡，列全球第二，達176.7Mps。今年4月本港推出5G通訊技術，更多人可參與不同的遊戲及其他串流內容。

嶄新的藝術科技浪潮推進，將激發電競活動更多姿采。電競為求觀眾感受刺激與達到高娛樂效果，透過像素、燈光、聲音、立體圖像及動畫等多媒介元素，須不斷展示更高的水平。這將締造舞台工程、燈光、音響等專業需求，為不同行業帶來新機遇。近月，來自以色列的數碼藝術平台Niio來到數碼港，舉辦全球首個以電子競技為題材「電競數碼藝術展」，令電競業人士大開眼界。

港享創作自由 市場潛力大

再說，香港享有創作自由，遊戲審核較內地寬鬆，具語言及地理優勢。隨着電競產業加快發展，對人才需求增加，為青年帶來嶄新的崗位，包括：電腦軟件、賽事管理、導演、市場推廣、直播技術、賽事評述、裁判及各種支援。

香港有逾30萬名遊戲玩家，較多為男性，女性愈見增加。全球電競觀眾數以億計，收入來源包括遊戲開發商投資、廣告、贊助、設備及門票、媒體、網上直播權等。與此同時，電競亦可帶動其他行業發展，如旅遊、酒店、餐飲、零售、娛樂及地產等。2017至19年連續三年香港旅遊發展局都舉辦電競音樂節，每年都為電競業帶來數以十億計收入。

港府須定藍圖 挺電競數碼

香港擁有亞洲最大的綜合電競館——CGA電競館。該館位於旺角，總投資3,000萬元，24小時通宵營業，期望每年吸引逾百萬人次入場。

此外，政府於2017年《財政預算案》宣布撥款1億元發展電競。數碼港斥資5,000萬於去年成立電競館，佔地4,000平方呎，可容同時容納觀眾500人。數碼港透過「電競行業支援計劃」免費提供場地和其他支援，預計電競活動可為數碼港帶來人流和收益。

據團結香港基金於本月初發表《共塑藝術科技締造創新思維》研究報告，提出本港應大力發展藝術科技，讓青年發揮創意，這有利於推動文創產業，尤其是軟件、電腦遊戲及互動媒體等。政府統計處資料指出，軟件、電腦遊戲及互動媒動是文化及創意產業內最大的界別。如果沒有這方面的貢獻，文創產業的附加價值就不會是增長，反而是倒退。

文創產業的經濟總附加價值已從2013年1,060億港元，上升至2017年1,117億港元，佔2017年本港生產總值4.4%。就業人數由2013年20.7萬人增至2017年21.3萬人，佔2017年就業人數5.6%。其中軟件、電腦遊戲及互動媒體設計的生產總值增長（由2013至2017年）為24%，比較文創產業只有5%；以就業人數增長率（2013至2017年）為13%，比文創產業3%為高。反映軟件、電腦遊戲及互動媒體在文創產業內的各界別中，貢獻最高。

業內人士指出，港府對數碼娛樂發展缺乏策略，宣傳及資助不足，電競訓練場地不夠，選手出賽國際賽事也要自掏旅費，獲獎也沒有獎金。基金會報告指出，香港首要任務是為數碼文化及藝術科技發展制定藍圖，讓創意及文化界的人士及相關的技術專才，按藍圖一起合作，創造協同作用，此舉將有利提升藝術科技，並促進數碼娛樂界及遊戲行業等私營業界的發展。

結合文化輸出 增港軟實力

事實上，內地已視電競為「新文創」，把電競與文創產業相互結合。著名的《英雄聯盟》電腦遊戲令全球逾一億玩家着迷。2018年在西安站進行英雄聯盟的賽事，以古秦文化為背景，以兵馬俑為主題的現場設置。同年秋季於成都舉行的《雙龍決》則以古蜀文化呈現於電競賽事舞台。可見電競活動反映藝術文化，實現城市的文化輸出。

香港融合中西文化，不少國際大電影以本港為場景，影迷印象深刻。預計未來，港人利用創意，結合香港文化及背景，利用藝術科技，有望製作得出嶄新的電競活動，令國際對香港刮目相看，提升本港的軟實力。

本港青年盧子健是首個登上金牌寶座的電競選手，不少人對電競形同「打機」的負面形象漸有改觀。他於2018年亞運會首次加入「電競」為「示範」比賽勇奪金牌。本港電競選手正在加緊訓練，面向2022年杭州亞運會，屆時電競將成為正式比賽項目。

展望未來，青年以體育競技奪標為榮，企業以商業盈利考慮，本港有條件大力發展電競。藝術科技正好是一項嶄新的模式，足以令數碼娛樂的發展更具競爭力。

▲ 遊戲玩家人群不斷擴大，加上5G科技投入，將令電子遊戲產業加速發展。（資料圖片）