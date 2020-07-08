疫下沉迷網上賭博 戒心癮須及時

英國有國會議員表示，新冠疫情下的居家隔離措施或加劇網上賭博。時下網上投注方便快捷，更容易令人上癮，宜注意病態賭博的警號，及早求助。

英議員促賭博業 減社媒宣傳

據英國議員Carolyn Harris指出，居家抗疫期間生活無聊、多項體育賽事被取消、加上各地封關令人省下原本用於外遊的費用，皆增加人們沉迷賭博的風險，本身有賭博傾向的人士更甚。她亦期望當地賭博業界移除投注站及電視節目內的廣告外，更應減少在社交媒體上作宣傳。

疫情期間，足球聯賽取消、無法賭波，但無阻人們賭「假波」。現時網上流行虛擬體育比賽（virtual sports），以遊戲形式模擬真實足球比賽，且一樣可以投注。就連賽馬也有虛擬版本，透過隨機數生成（RNG）技術決定賽果。各類綫上賭場等博彩廣告，在疫情期間更一直有見於本地社媒上。

境外博彩網站 在本港屬違法

此類網上博彩網站不少在境外設立，在本港無論參與或經營即屬違法，但利潤可觀。警方今年5月在「玄奧行動」中，於新界拘捕17名海外賭博網站的本地中介人（俗稱艇仔），網站僅用1,000元成本便可獲6倍利潤，一年已可賺取過億元。

香港理工大學應用社會科學系2017年公布的一項研究顯示，網上賭博與以往親自到投注站的賭博方式相比，有多項特點，包括可隱藏身份、方便、有效率、予人容易贏錢的觀感，以及可接受借貸投注。加拿大戒賭資訊平台TechAddiction亦指出，現今人們時刻有上網科技傍身，公餘課餘都可投注，加上不少綫上賭場都以免費遊戲方式吊癮，均較易令人上癮。

英8銀行允客戶 限制賭博轉帳

外地針對網上賭博成風推出多項措施嘗試應對，例如英國博彩委員會（Gambling Commission）今年4月已禁止賭博業用信用卡投注。當地至今亦有8間銀行包括滙豐及巴克萊，容許客戶自設限制以免自己將銀行帳戶內的錢用於賭博。當地據悉已有50萬人使用此類技術，取得一定成效，每月可阻擋約2至3宗賭博轉帳。

此類做法暫未廣見於本港，有賭博傾向的人士及其身邊人更應留意病態賭博的警號。衞生防護中心資料顯示，這些警號包括時常會賭博或想着賭博的事、因賭博延誤上班或上學、因金錢問題與親友發生爭執，以及不肯如實說出賭博次數和涉及金額。

要面對賭癮需靠堅定的意志力，例如培養其他愛好取代賭博、為自己訂下用於投注的金額上限。如有需要，更應盡早求助於有關機構（見表），以免一發不可收拾。

▲ 網上有不少賭博網站吸引賭徒玩樂，民眾要有足夠意志，慎防沉迷賭博。（法新社資料圖片）