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視像面試宜先練習 輕鬆應對增成功率

行政人員版 2020/07/08

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新冠肺炎衝擊全球經濟，不少打工仔在公司減營運成本下，被無故解僱。

近日美國求職網站Glasssdoor整合了今年職場50大熱門面試問題，幫助員工求職時做好準備，以在芸芸競爭者中脫穎而出。此外，面對不少面

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欄名 : Good Job Insight

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