視像面試宜先練習 輕鬆應對增成功率 行政人員版 2020/07/08 分享： 新冠肺炎衝擊全球經濟，不少打工仔在公司減營運成本下，被無故解僱。 近日美國求職網站Glasssdoor整合了今年職場50大熱門面試問題，幫助員工求職時做好準備，以在芸芸競爭者中脫穎而出。此外，面對不少面 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 富士通營運大改革 擬遙距工作辦公室減半 2020/07/07 富士通營運大改革 擬遙距工作辦公室減半 美畢業生爭投身科技界 TikTok超越Google成新寵 2020/07/06 美畢業生爭投身科技界 TikTok超越Google成新寵 求職平台新標記功能 助用戶僱主工作配對 2020/07/03 求職平台新標記功能 助用戶僱主工作配對 美企業家勸勉年輕人 餘暇重投學習添競爭力 2020/07/02 美企業家勸勉年輕人 餘暇重投學習添競爭力 亞馬遜豪派38億獎金 冀安撫員工提振士氣 2020/07/01 亞馬遜豪派38億獎金 冀安撫員工提振士氣 疫情 新冠肺炎 行業 就業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入