新疫潮襲社區 官民齊防控補漏

本港昨日一連新增14宗新冠肺炎確診，當中本地感染個案高達9人，創下至少近4個月新高，社區儼然已出現新一波爆發。放寬防疫限制後，疫情突亮紅燈，不僅市民要再提升衞生意識，港府亡羊補牢停止院舍探訪、不再豁免檢疫之餘，還須徹查有否輸入高傳染力毒株，盡快堵塞專家連番詬病的漏洞。

群聚寬警戒減 環球皆見反彈

全部9宗本地或疑似本地新個案中，多達5宗源頭不明，包括慈雲山首見老人院案例。歐美新冠病人死亡率等閒高達10%，老人院爆疫是一大肇因，本港昨天失守，護老中心至少1人確診、兩人初步陽性。與此同時，各區至少10家學校有師生或家人中招，且有3家餐廳出現病人群組，未來隨時有大規模社區爆發之虞。

社區傳播源驟然激增，連衞生防護中心都不得不認同，香港已有新一波疫情，此後數天至關重要。追本溯源，新病例的染疫時間，正好是上月限聚令放寬至50人後，據衞生署張竹君醫生援引國際經驗分析，每當社會嘗試復常，病例難免反彈，未必關乎病毒變種。

不過，除了北京上月爆發的毒株疑似是歐洲新輸入，疫情急遽變差的韓國剛發現，當地最常見的毒株，由最初大邱的V型，變成歐美常見的GH型，傳染力高出最多6倍。港府若能按港大醫學院院長梁卓偉建議，撥出資源追蹤所有確診者屬世衞七款毒株中哪一株，公布基因變化走勢，絕對有助敦促公眾於炎夏維持警惕。

坪石邨彬記粥麵群組是近日最大感染群組，至少兩員工、兩食客，及一名密切接觸者染疫。彬記顧客紛紛指證店方缺防疫意識，廚師沒戴口罩，員工未替食客量體溫，亦沒屏風或搓手液，食環署卻指近月巡查6次皆沒發現違規。署方的突擊抽查必須更保密和仔細，食衞局也應盡快公布怎樣收緊措施，如做好阻隔設施丶禁止搭枱等，來增加食客距離，減低用餐風險。

加緊巡查食肆 做好過境檢疫

繼有獲豁免驗毒的貨機機師中招，本港再有兩名船員染疫，連彬記群組首例亦有在屯門內河碼頭工作，港府昨天終改弦易轍，宣布強制相關工種檢疫。5月至6月下旬，已有至少7.2萬人次獲免檢疫入境，隱形感染鏈恐已扎根，但正如當局強調，防疫措施絕不會為時太晚，應找回曾獲免檢但仍在港的人士補測。

船員和機員今後要先檢疫或留樣本，料可減少醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超所指，一些過境者的播毒風險，卻始終未能根除屢有乘客轉機不果，滯留禁區的問題。依照梁醫生建議，政府徵用酒店集中隔離檢疫，不能只針對家傭，還要填補家居檢疫漏洞，嚴防美田邨女住客遭海外回港家人感染一類案例。

對於本港再爆新疫潮，食衞局局長陳肇始提醒，市民要準備好跟新冠病毒共存的新常態，個人戴口罩、多洗手的衞生措施不能鬆懈。港府大幅加強官方和學界對高危群組的檢測追蹤能力之餘，須慎防新毒株令抗疫戰事生變，自身也要把好關，勤查食肆酒吧，適度收緊規例，並填補旅客過境、家居檢疫等既知漏洞，方能跟公眾攜手防微杜漸。

責任編輯：陳靜芬