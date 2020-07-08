7-11可口可樂概念店 視覺味覺雙重享受

便利店除咗買嘢方便，而家仲可以打卡影靚相！黛安收到風，繼早前喺愉景灣開幕嘅7-Eleven x嘉士伯首間概念店之後，最近7-Eleven又聯乘汽水品牌可口可樂，打造一間全新概念店，現已登陸尖沙咀！

今次概念店嘅設計加入可口可樂元素，設有兩個可口可樂玻璃樽剪影嘅打卡位，仲放咗好多個絕版嘅可口可樂主題產品，包括2000年亞特蘭大可口可樂裝瓶公司投產100周年嘅可口可樂紀念瓶套、2001年香港太古可口可樂紀念瓶等，入到去就好似去咗可口可樂歷史博物館咁。

除咗視覺上嘅享受，聽公關姊妹講，呢間概念店嘅HotShot熱賣點特別推出滋味特餐，珍寶熱狗配搭凍檸樂，喺炎炎夏日飲到凍檸樂真係透心涼！另外，仲有獨家發售玻璃樽系列汽水，只要買玻璃樽系列汽水就可以配7-SIGNATURE小食拼盤，或者點心拼盤1件，只需$20，或配7-SIGNATURE雞髀1件只需$24，好簡單就可以歎到1個抵食嘅下午茶。

為慶祝概念店開幕，公關姊妹話，即日至10月31日，只要喺概念店買1支可口可樂或雪碧，或玉泉500毫升或410毫升膠樽裝汽水（不包括日本進口產品），就可以換購以霓虹燈做設計嘅可口可樂x G.O.D.住好啲限定精品1件，數量有限，換完即止。黛安就睇中可口可樂x G.O.D.兩用帆布袋，可以當背包，拆下背後長帶又可以做手袋，加$49就換到喇，黛安都要孖住好姊妹去朝聖先得！

本文轉載自《晴報》

▲ 7-Eleven x 可口可樂概念店正式登陸尖沙咀，設計特別，有好多打卡位。