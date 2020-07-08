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一田百貨「萬」用家電組合 1個價錢買3件貨

行政人員版 04:00 2020/07/08

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政府派發$10,000計劃，唔少人已經收到錢，黛安知道，一田百貨推出咗多重均一優惠價提案，可以自選配搭最like嘅組合，部分產品低至22折出售；貨品涵蓋電器、美容、廚具、床品、嬰兒用品等，好吸引啊。

天氣咁熱大家又要留喺屋企抗疫，一田百貨就推出「A+B+C『萬』用家電自選組合」。「A」區就有名廠冷氣機同電視機共12款，售$5,000或$10,000，大家揀咗1件貨品之後，就可以喺「B」及「Ｃ」區各任選1款免費貨品。一個價錢買到3樣嘢，當中最高可享受到43折優惠，慳番唔少錢。

另外，一田更喺美容化粧、廚具幫手、育嬰必備、舒適床品家具等，精選40款均一優惠價$1,000 / $2,500 / $5,000 / $10,000組合。女士們最平可以用$1,000、約48折就可以買到Sofina潤白美肌防曬護膚套裝喇。而YATA-Fans會員下星期一（13日）起至31日，喺一田百貨（沙田／大埔／荃灣）購買百貨貨品單一消費滿$10,000，仲可以賺取高達總值$1,000電子優惠券㖭！

本文轉載自《晴報

一田有咁多優惠同筍貨，大家快啲去掃貨啦。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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