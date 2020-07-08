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疫情後的工作模式

行政人員版 04:00 2020/07/08

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疫情令我的工作模式出現很多改變，即使疫情結束後，我相信這些模式仍會維持。

疫情剛開始時，我都奉勸同事們留在家中工作，大部分時間我也在家，只是偶爾回公司處理一些文件和簽名的工作。

起初非常不習慣，但後來發覺在家工作也有不少好處。我已經住得比較近公司，但每天仍能省卻大概40分鐘的交通時間。另外，如果要看文件、寫作和思考等需要集中精神的工作，在家反而更有效率，而且也比較輕鬆和隨意。

隨着香港的疫情趨緩和，我開始多了回公司，但發覺要完全恢復原來的工作模式已經不大可能。我嘗試了不同比例的上班和在家工作時間，發覺每星期大概三天上班時間最適合，其餘時間便留在家中。

我會固定時間上班，一來讓同事知道我甚麼時間在公司，二來也讓自己的身體和腦袋適應這個規律。我也嘗試區隔上班和在家的工作內容，盡量安排會議在上班的日子，寫作、閱讀和視像會議則可以安排在家進行。

我認為完全在家工作仍不太可行，人始終是社交動物，經常鬱在家中也會有情緒病。而且有些事情是碰面閒聊時才會發生，上班才會有這些火花。我認為完全的虛擬辦公室仍不太可行，但三至四天上班卻比較理想，未來辦公室應該可以縮小一點。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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