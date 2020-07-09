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偽善

副刊版 2020/07/09

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尊敬的藍韜文先生：

感謝你對港人厚愛，在風雨飄搖日子中，聽到英國寬容大量讓香港BNO護照持有人延長居英時間至五年，其間可以讀書或工作，最終可申請入籍，這絕對是英文所謂「music to my ears」。素聞貴國自由開放，實是樂土。雖然我們在香港也很自由，但在不穩定情況下，你的禮物確是一顆定心丸。惟在收拾細軟舉家移民向英國進發前，希望你能解答以下問題：

貴國現今失業率約百分之四，預計在硬脫歐情況下，將大幅度上升，當以萬計香港人到達貴國時，你們會否協助我們就業？又若未能及時就業的話，香港BNO持有人能否申請任何福利，例如醫療等？知道你們NHS（National Health Service）長期資源緊張，貴國政府是否願意提供這基本需要？

第二個問題是，貴國市民會否接受或歡迎大批香港人進入英國？從歷史角度看，貴國是黑奴販賣和殖民統治的鼻祖，就是最近美國George Floyd事件後，你們本地黑裔市民也上街大聲疾呼，反對種族歧視，再者貴國脫歐主要誘因是國民害怕土耳其移民湧入，想問貴國政府會否採取措施，讓香港移民免受歧視？

最後，也是最重要的問題，貴國政府將如何選擇BNO持有人長期居留？當數以萬計港人申請時，定會有先後之分，是否按財產、學歷或是政治參與能力？

實有點擔心你們的「善舉」，目的是在香港動亂日子火上加油，只希望你不要「老點」（廣東話欺騙之意）香港人，以達到你們的政治目的。感謝！

BNO護照持有人敬上

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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