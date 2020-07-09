我饞嘴，若食素食到口淡淡、瘦骨嶙峋、弱不禁風，如此了無人生樂趣之事，我大抵不會決心食素。但吾友Green Monday／Green Common／Kind Kitchen創辦人楊大偉，短短幾年將素食在香港變得活潑、精采兼方便，令大家開心發現，選擇素食的人生，根本毋須跟味道和味蕾妥協，他間接造就了港人的「好素口」。

上周David告知有新搞作，他跟KFC合作，推出「新世代上校雞寶」和「新世代雞堡包」，俱100%植物肉素食。聽罷，很雀躍地跟他說：「這是個milestone啊！」無論對品牌或香港素食文化推廣，都是個難得的里程碑。

先說品牌，我們做branding就知，若品牌沒有很突出的character或value，其實沒有good stories to tell，那品牌只能不斷地做產品層次、偏重價格優惠的宣傳營銷或公關，而這種策略，只短暫地吸引到只看重便宜、有着數、減價的受眾。但品牌跟人一樣，要真正impress到其他人，關鍵是甚麼個性、甚麼價值觀？這次炸雞店推出素食產品，是眾多國際快餐連鎖店品牌的頭一家，我說是一個bold move，值得一讚！此舉象徵着背後品牌endorse的一種價值觀。人們看見品牌有突出的價值觀，品牌個性就會慢慢在人心目中建立，此乃branding的真正境界。

而這也標誌着香港素食文化的里程碑，以往有很多人未能食素，原因不外乎覺得不方便、味道寡、選擇不多、社交不便或視素食為中高檔次價格，David由二○一二年開始在香港推廣素食文化，開山闢石，由跟酒店、高檔餐廳、本地食肆（如大快活）、到現在跟國際快餐連鎖品牌合作，愈來愈精采，皆因素食愈來愈親民。David自有其成功之道：「一定要Inclusive（有廣闊的包容性），毋須站在道德高地把肉食和素食分成二極，例如在賣炸雞的專門店提供素食這個概念，why not？起碼能給九成肉食者偶然來餐素食的選擇。」這也是他當初提倡Green Monday的意思——每周就吃一天，選哪天無關重要，毋須執着。

David是佛教徒，弘素如弘法，我在他身上看到了破執的實踐。能破執，自然能無遠弗屆。